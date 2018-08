Angela Mathuthu é declaram heroína nacional do Zimbabwe

Harare, 14 ago (Prensa Latina) A dirigente zimbabuense Thokozile Angela Mathuthu, que faleceu nesta segunda (13) na capital do Zimbabwe aos 61 anos quando ocupava a vice-presidência da Liga de Mulheres do governante Zanu-PF, foi declarada Heroína Nacional.

A decisão foi anunciada pelo presidente Emmerson Mnangagwa, depois de um acordo unânime dos integrantes do Bureau Político do partido União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Patriótica (Zanu-PF), do qual ela fazia parte.

Mathuthu, que morreu vítima de câncer, foi também governadora da província de Matabeleland Norte, era uma incansável trabalhadora para o Zanu-PF e merece ser declarada Heroína Nacional, expressou o governante.

Ao transmitir suas condolências aos familiares, Mnangagwa afirmou que o partido perdeu uma destacada dirigente que deixará um vazio difícil de preencher.

A data de seu funeral será anunciada proximamente depois de consultas entre o governo e a família da falecida.

Nascida em 1957 em Bulawayo, Mathuthu começou sua atividade política nos anos de 1970 e destacou-se de 1975 a 1978 como membro da Ala Juvenil da União Nacional Africana do Zimbabwe (Zapu) em operações combativas nas zonas de Tinde e Kamativi.

Posteriormente, participou nas negociações entre o Zanu-PF e o Zapu.

http://www.patrialatina.com.br/angela-mathuthu-e-declaram-heroina-nacional-do-zimbabwe/