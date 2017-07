Exposição Eduarda Andrino

Lisboa: No âmbito da missão que temos tido, a Casa de Angola no passado dia 13 de Julho abriu as portas para a exposição fotográfica de Eduarda Andrino, nascida em Moçambique.

No âmbito da missão que temos tido, a Casa de Angola no passado dia 13 de Julho abriu as portas para a exposição fotográfica de Eduarda Andrino, nascida em Moçambique. Esta exposição também é uma homenagem da autora a todos os profissionais da fotografia, podendo ser visitada até ao 30 de Julho. É gratificante disponibilizar a todos um espaço inter-cultural no espaço lusófono.

PelÁ Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal

Márcia Dias