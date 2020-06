Concurso Mares Circulares premeia soluções para lixo marinho

Lisboa, 17 de Junho de 2020 - Estão abertas até 30 de outubro as candidaturas para a III Edição do "Concurso Mares Circulares" Start-up (2020). O concurso premeia uma startup ou projecto empresarial que apresente soluções de Economia Circular para a problemática ambiental do lixo marinho. Organizada pela Associação Chelonia, esta iniciativa tem como destinatários residentes em Portugal e Espanha. O prémio para o projeto vencedor é de 5 mil euros, patrocinado pela Fundação Coca-Cola.

O objetivo deste concurso é promover a participação da sociedade civil e instituições dedicadas à investigação e conservação de recursos naturais na criação de soluções empresariais inovadoras que contribuam para a resolução da problemática do lixo marinho, através de medidas que contribuam para a Economia Circular.

O júri terá em conta o carácter inovador da proposta, a viabilidade económica do projeto empresarial, a capacidade de transformação e impacto no ambiente, o investimento, a equipa, a área geográfica de implementação e as parcerias estabelecidas.

O regulamento e o formulário para candidatura podem ser consultados aqui: https://www.asociacionchelonia.org/concurso-startup-pt)

Além do concurso, o Programa Mares Circulares pretende promover uma perspetiva global sobre a problemática do Lixo Marinho.

Face ao contexto da pandemia, na área da sensibilização ambiental, em Julho, iniciar-se-ão módulos de formação online para jovens e adultos que queiram aumentar os seus conhecimentos sobre os resíduos que chegam aos nossos Oceanos e como o evitar.

Continua a limpeza dos oceanos através de embarcações de pesca local no Porto da Horta (Ilha do Faial, Açores), em colaboração com o Observatório do Mar dos Açores (OMA) e a Associação Vertidos Cero.

Também continuará a ser reintegrado na cadeia de valor da Coca-Cola o PET recolhido até agora e utilizado no caminho da inovação na reciclagem. Em 2019 e graças ao PET retirado pelo projeto das praias e fundo do mar, foi produzida a primeira garrafa do mundo para uso alimentar em plástico reciclado a partir de lixo marinho. Foram fabricadas 300 garrafas com 25% de plástico reciclado, das praias e do fundo do mar de Espanha e Portugal. Estas garrafas são um exemplo das técnicas de reciclagem inovadoras e revolucionárias que estão a ser desenvolvidas atualmente pela Ioniqa Technologies e pela Indorama Ventures. A Coca-Cola vai continuar a apostar nesta área.

O Programa Mares Circulares é levado a cabo em Portugal pela ONG Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e a Associação Chelonia com o apoio da Fundação Coca-Cola e da Coca-Cola European Partners (CCEP).

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares é uma iniciativa inserida no programa de Responsabilidade Social e Corporativa "Avançamos", estratégia de sustentabilidade que a Coca-Cola European Partners tem em curso até 2025 com claros objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, para os seus produtos, embalagens, cadeia de valor e ambiente.

É um projecto global que pretende contribuir para uma mudança de mentalidade que permita criar soluções ambientalmente sustentáveis para o problema do lixo marinho, numa sociedade constituída por cidadãos mais informados e responsáveis na perspectiva de circularidade.

Mares Circulares representa um compromisso com a sustentabilidade, aprofundado com a assinatura de acordos como o "Green Recovery", promovido pela União Europeia, e o "Recover Better", do Global Compac das Nações Unidas. Estes compromissos juntam 150 organizações do mundo inteiro e fazem pressão junto de governos e parceiros sociais para que nos planos de recuperação pós-Covid-19 sejam tomadas medidas para acelerar a transição para uma economia verde.