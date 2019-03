Bloco central chumbou redução da idade da reforma

O PSD e o CDS-PP juntaram-se ao PS para travar a redução da idade da reforma para os 65 anos e a extinção do factor de sustentabilidade, entre outras medidas apresentadas pelo PCP, BE e PEV.

Foi na passada sexta-feira que PSD, CDS-PP e PS chumbaram no Parlamento nove diplomas apresentados pelos partidos à esquerda do hemiciclo.

Para recusar eliminar «medidas bondosas», como por exemplo a dupla penalização nas reformas antecipadas, a deputada do PS Catarina Marcelino disse simplesmente que não se pode, «em nenhuma circunstância, fazer alterações avulsas que ponham em causa a sustentabilidade e o equilíbrio do sistema».

As propostas vertidas nos diplomas dos comunistas previam a eliminação da aplicação do factor de sustentabilidade às pensões por desemprego involuntário de longa duração, a revogação do factor de sustentabilidade, que vai nos 14,7%, e a reposição da idade legal de reforma aos 65 anos, sendo as duas últimas semelhantes às apresentadas pelo PEV.

O PCP propunha ainda a valorização das longas carreiras contributivas, garantindo o acesso à pensão sem penalizações aos trabalhadores com 40 ou mais anos de carreira contributiva e a eliminação de penalizações aos trabalhadores que tenham acedido à pensão antecipada, tal como defendiam «Os Verdes».

Entre as propostas do BE, que também previa a reposição da idade de reforma nos 65 anos, estava igualmente a criação de um «complemento extraordinário para compensar os pensionistas com longas carreiras contributivas dos cortes resultantes da aplicação do factor de sustentabilidade, entre 2014 e 2019».

https://www.abrilabril.pt/nacional/bloco-central-chumbou-reducao-da-idade-da-reforma

Por Ulflarsen - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16640079