Milão se afirma como província italiana com melhor qualidade de vida

Roma, 16 de dezembro (Prensa Latina) Pelo segundo ano consecutivo, Milão ocupa hoje o primeiro lugar em qualidade de vida entre as províncias italianas, de acordo com a edição mais recente do estudo realizado sobre o assunto pelo jornal Il Sole 24 Ore.

Um estilo de vida cada vez mais semelhante à proteção do meio ambiente e aos atributos de uma cidade inteligente, à ampla oferta cultural, no plano de desenvolvimento da periferia, ao crescimento econômico e à criação de empregos são alguns dos aspectos que contribuem para o reconhecimento, disse a publicação.



A principal cidade da região da Lombardia foi a primeira em 'negócios e emprego', a segunda em 'riqueza e consumo' e a terceira em 'cultura e tempo livre', embora tenha obtido uma classificação negativa em 'justiça e segurança', pela quantidade de crimes denunciados e condução de processos judiciais.



O jornal especializado em questões econômicas garante que os dados utilizados para a seleção sejam provenientes de fontes certificadas para a avaliação de seis indicadores, que incluem também 'demografia e sociedade' e 'ambiente e serviços'.



Na trigésima edição do concurso, na qual os parâmetros aplicados às 107 províncias do país aumentaram de 42 para 90, os do norte Bolzano, Trento e Aosta, enquanto os do sul Foggia, Crotone e Caltanissetta foram reafirmados na segunda para quarta posições. Eles estavam localizados nos últimos lugares.



Por sua vez, Roma melhorou em relação a 2018, passando do lugar 21 para 18, assim como Nápoles, de 94 para 81, Cagliari, de 44 para 20, Gênova, de 56 para 45, Florença, de 22 para 15 e Turim, de 38 a 33.



