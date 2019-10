KidZania consciencializa para a importância da saúde oral com abertura de clínica dentária Smile.Up

Lisboa, 15 de outubro - A KidZania acaba de inaugurar uma clínica dentária Smile.up, um espaço que tem como objetivo consciencializar as crianças para a importância dos cuidados médico-dentários na manutenção da saúde oral e dar a conhecer a profissão de dentista.

Esta nova atividade da Cidade das Crianças, que recria o ambiente de uma clínica dentária, propõe uma experiência lúdica e interativa através da qual os mais novos podem experimentar ser dentistas por um dia.

Aqui, as crianças vão poder brincar ao "faz de conta", adquirindo conhecimentos sobre a constituição dos dentes, como se desenvolve a placa bacteriana e as cáries, assim como realizar uma correta higiene oral diária. Poderão ainda prestar apoio na realização da higiene oral e nos processos de colocação de massa e de um molde com flúor num manequim.

Com esta clínica pretende-se estreitar os laços entre as crianças e o mundo da saúde oral, sendo que o seu principal objetivo é desmistificar o medo do dentista, alertando para a necessidade de manter uma boa higiene oral, enquanto se estimula a aprendizagem.

A iniciativa tem a duração de 20 minutos e capacidade até dez visitantes. A idade recomendada é a partir dos quatro anos. A atividade promove a realização de atividades de forma autónoma e responsável, como a escovagem e a aplicação do fio dentário, do elixir e do flúor. Cada pequeno "dentista" recebe uma recompensa de oito KidZos.

Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito "brincar aos adultos", aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica. Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou barista. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial - os kidZos- com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade, ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita. O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras.

Desde 2015 é atribuído ao parque temático o Certificado de Excelência, por parte do site de viagens TripAdvisor.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Artiach, Deco Proteste, Delta Q, Dinosaurus, Barraqueiro, FRIP, Bosch Car Service, Century 21 , Compal, Condi, CTT, EPAL - Águas de Portugal, Expresso, MultiOpticas, GALP, INEM, Johnson's Baby, Kelly, LIDL, McDonald's, MEO, Ordem dos Farmacêuticos, Phone House, Pizza Hut, PSP, RFM, Strong Charon, SIC, TAP Air Portugal, Toffifee, Um Bongo, e Vila Galé Hotéis.