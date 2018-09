Palestina pede adesão dos países islâmicos a Quds

O ministro das Finanças palestino, Abeer Odeh, pediu aos estados árabes que cumpram seus compromissos com os Quds e implementem as resoluções da reunião do Conselho Econômico-Social de ministros da Liga Árabe.

Na reunião da Liga Árabe, Chefe da delegação palestina ressaltou a necessidade de implementar as resoluções da reunião do Conselho Econômico-Social da Liga Árabe em Zahran, Arábia Saudita, em particular o parágrafo 709, pedindo aos países árabes e islâmicos para aderir aos seus compromissos com os Quds e fornecer ajuda financeira necessária aos palestinos.

Na cúpula do Cairo, na presença do secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, Abeer Odeh propôs a formação de um comitê para implementar o parágrafo 709, que incluía o estabelecimento de uma secretaria e a criação de organizações árabes e islâmicas para fundos árabes. as resoluções de Zahran.

O ministro das Finanças palestino, enfatizando a importância de boicotar o regime colonial sionista descreveu a medida como um meio de sustentar a resistência, resgatando a solução para a formação de um Estado palestino e operações de paz, conclamando todos os países, instituições e personalidades a deterem e indiretos com o regime de ocupação.

Ela enfatizou a necessidade de trabalhar com os partidos internacionais para monitorar as violações dos direitos humanos pelo regime sionista e apresentar um relatório anual ao Conselho de Segurança da ONU para tomar as decisões apropriadas.

Referindo-se ao papel da Agência de Socorro da Palestina (UNRWA) e à oposição para reduzir ou encerrar sua atividade, e à importância dos esforços de socorro aos refugiados palestinos, segundo o direito internacional, Odeh alertou para as conseqüências do cancelamento da ajuda norte-americana. UNRWA.

A Ministra das Finanças da Palestina observou que a cessação de doações à UNRWA tem implicações negativas em todas as áreas e pediu aos países árabes que fortaleçam a resistência do povo palestino à ocupação do regime sionista, apoiando a economia palestina.

