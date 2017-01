Nuclear: Irã reinicia algumas atividades após sanções dos EUA

IRNA- Irã retomou determinadas atividades nucleares após as sanções dos EUA. O presidente iraniano Hassan Rouhani, novamente pediu para reiniciar algumas atividades nucleares após a extensão das sanções do Irã pelos EUA.

Em uma carta enviada na terça-feira ao ministro das Relações Exteriores e ao chefe da Organização de Energia Atómica do Irã (OEAI), Ali Akbar Salehi, Rouhani, pediu o começo de "planejamento e produção da propulsão nuclear, usado no transporte marítimo".

Segundo informou a agencia IRNA, o texto do despacho do presidente Rouhani dirigido ao ministro das Relações Exteriores é a seguinte:

Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso.

Tendo em vista que o governo dos EUA tem negligenciado e atrasou até agora no cumprimento Plano Integrado de Ação Conjunta (Acordo Nuclear), e devido à extensão das sanções norte-americanas contra o Irã, através da Lei das sanções (ISA), a qual anteriormente a República islâmica do Irã havia declarado como uma violação e descumprimento do plano global acordado entre Irã e G-1+5, se decreto ao Ministério das Relações Exteriores, segundo a aplicação dos acordos do Conselho Supremo de Segurança Nacional e da Comissão de Supervisão do Plano Integrado, adotar procedimentos adequados no âmbito do plano Integrado de Ação Conjunta, e proceder a aplicar os pontos de incumprimento e os demais seguimentos jurídicos e internacionais necessários de forma séria.

O presidente Rouhani, da mesma forma ordenou ao diretor da Organização de Energia Atómica do Irã e no âmbito do desenvolvimento do programa nuclear pacífico, de acordo com os compromissos internacionais da República islâmica do Irã, realizar a seguintes missões:

1. A programação do desenho e fabricação de propulsão nuclear, a fim de beneficiar no domínio de transportes marítimo, em cooperação com cientistas e centros de pesquisa.

2. Estudo e projeto da produção de combustível nuclear para uso de propulsão nuclear, em cooperação com cientistas e centros de pesquisa.

Assim, o Governo do Irã se mostra comprometido com os planos anunciados pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã a responder a "qualquer violação ou falta de responsabilidade" sobre o acordo nuclear.

É digno de notar que o Congresso dos EUA espera que a assinatura do presidente norte-americano, Barack Obama, do projeto de lei das sanções, já aprovado pelo Senado.

No entanto, como já avisou o governo iraniano repetidamente que enfrentaria com a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade, devido à negligência, atraso e violação do Plano Integrado de Ação Conjunta por parte dos EUA, e na sequência das decisões adotadas pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e da Comissão de Supervisão do acordo nuclear, o presidente da República islâmica do Irã emitiu estas ordens dirigida ao ministro das Relações Exteriores e ao Diretor da Agencia nuclear iraniana.

