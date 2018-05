Ignite IAstro, o Universo em contrarrelógio na Assembleia da República, 16 Maio

No Dia Nacional dos Cientistas, investigação portuguesa na fronteira do conhecimento sobre o Universo é apresentada na Assembleia da República por investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

A 16 de maio, Dia Nacional dos Cientistas, investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA1), em colaboração com a Comissão de Educação e Ciência, vão levar a assistência numa viagem do Sistema Solar aos confins do Universo, numa sessão especial de comunicação de ciência doIgnite IAstro. Terá lugar na Assembleia da República, no Auditório António Almeida Santos, com hora indicativa 17h30 e entrada livre, sujeita à lotação da sala2.

Reunindo oito investigadores em apresentações de 5 minutos cada, o formato dos eventos Ignite IAstro permite expor, de modo rápido e acessível, uma seleção de temas da investigação em ciências do espaço feita em Portugal e muitas vezes liderada pelo nosso país em projetos internacionais. A descoberta de planetas que orbitam outras estrelas, a evolução das galáxias ao longo da história do Universo, as ondas gravitacionais, e os observatórios no espaço, serão alguns dos temas apresentados.

Para o coordenador do IA, José Afonso (IA e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa): "O estudo do Universo é uma área de investigação em destaque em Portugal, pelo impacto ímpar que já conquistou, e que lhe é reconhecido a nível internacional. O IA tem levado a comunicação sobre a astrofísica nacional de norte a sul do país. Iremos agora apresentar a ciência feita no IA aos representantes dos portugueses, mostrando as razões que fazem de Portugal, hoje, um líder internacional na Astrofísica e Ciências do Espaço. Tudo isto num formato radical, para emoções fortes!"

Esta sessão especial segue o formato dos eventos da Digressão Ignite IAstro. Nesta digressão nacional, iniciada em 2016, o IA leva a investigação em Astrofísica e Ciências do Espaço às vilas e cidades longe dos grandes centros urbanos, tendo já realizado 15 eventos em 13 distritos e na Região Autónoma dos Açores.

Nos eventos Ignite IAstro, cada investigador terá de acompanhar uma sequência de 20 slides que avança automaticamente a cada 15 segundos. João Retrê (IA e FCUL), cocoordenador do Grupo de Comunicação de Ciência do IA, comenta: "O formatoIgnite cativa a atenção de todos pela diversidade e rapidez das apresentações, criando momentos de espetáculo e entretenimento. A expectativa de ver os investigadores serem ultrapassados pelos slides cria dinâmica e diversão, que são características desta forma descontraída de apresentar e aprender ciência."

Imagens em alta resolução disponíveis em:

http://divulgacao.iastro.pt/pt/ignite-iastro-assembleia-da-republica-ficheiros

NOTAS:

1. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) é a instituição de referência na área em Portugal, integrando investigadores da Universidade de Lisboa e da Universidade do Porto, e englobando a maioria da produção científica nacional na área. Foi avaliado como "Excelente" na últimaavaliação que a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) encomendou à European Science Foundation (ESF). A atividade do IA é financiada por fundos nacionais e internacionais, incluindo pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (UID/FIS/04434/2013), POPH/FSE e FEDER através do COMPETE 2020.

2. Devido aos procedimentos de acesso aos espaços da Assembleia da República, é recomendado chegar com antecedência. A sessão está prevista começar às 17h30, sendo no entanto uma hora indicativa.

Foto By ESA/Hubble & NASA, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19319297