Em carne viva

Nayana Camurça

Técnica: Monotipia

Suporte: papel de arroz japonês

Material: Tinta tipográfica

"A monotipia é uma técnica de impressão que leva o peso e emprego do próprio corpo, seus movimentos e forças na formação de manchas. Podem ser usados também objetos como lápis para marcações e traços que delimitam espaços e formas.

O movimento do corpo, das mãos e as forças exercidas na criação das manchas nunca são iguais, elas são determinadas pelas sensações e acasos que ocorreram no dia de sua feitura.

EM CARNE VIVA se dá a partir das vivências pessoais, é uma construção em etapas, assim como são nossas experiências e os acontecimentos diários, que agem sobre nosso corpo, que reage de forma diversa.

As pressões diárias, familiares, estudantis, do trabalho, modelam e refletem diretamente sobre nós, dentro de nós, emnosso organismo. São veículos de comunicação".

Nayana Camurça.

Nayana Camurça (Baturité - CE, 1988) é artista visual. Bacharel em Humanidades pela UNILAB, em 2016 ingressou na Escola de Belas Artes da UFBA (curso de Desenho de Desenho e Plástica). Atualmente cursa Artes Visuais na Universidade Federal de Uberlândia / UFU, exercendo atividade de bolsista em Extensão e Cultura no Museu do Índio da UFU. Contato:nayanaacamuca@gmail.com

"Em Carne Viva" (Dezembro / 2018) é parte integrante do ciclo de exposições do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino (Nuppe) do Instituto de Artes (IARTE / UFU) na Galeria ITV Cultural. Uberlândia. (Av. Getúlio Vargas, 869 -Centro- Uberlândia MG, Fone (34) 3230 7600)