Amnistia Internacional lança ação urgente no caso Gdeim Izik

A Amnistia Internacional junta-se às denúncias e recursos interpostos por diversas organizações internacionais e ONGs que exigem a proteção dos presos políticos saharauis do Grupo Gdeim Izik. A Amnisitía Internacional coloca o foco no caso do prisioneiro Abdeljalil Laaroussi que, de acordo com as famílias do prisioneiro, está em um estado de saúde muito débil.

A situação médica de Abdeljalil Laaroussi já é conhecida desde o primeiro julgamento militar. Abdeljalil Laaroussi denunciou nos dois processos, civil e militar, a tortura que sofreu às mãos das forças marroquinas, mostrando as marcas no seu corpo e o estado sério de saúde, como publicamos repetidamente em PUSL (ver artigo).

O PUSL pede a todos os nossos leitores que se juntem à campanha da Amnistia Internacional e escrevam cartas denunciando e alertando sobre a situação séria em que os prisioneiros políticos saharauis de Gdeim Izik se encontram.

Veja: campanha da Amnistia Internacional

in