Evo Morales: agora temos uma nova Bolívia

La Paz (Prensa Latina) Após a libertação política e econômica, agora temos uma nova Bolívia, declarou nesta quinta (13) o presidente Evo Morales, ao entregar obras em El Alto por motivo do aniversário 208 do grito libertário do departamento de La Paz. O mandatário presidiu a inauguração de mais de três quilômetros de ruas asfaltadas na cidade altenha, onde participaram milhares de pessoas, entre eles representantes de juntas comunitarias, movimentos sociais, deputados, senadores e lideres departamentais.

'Estas obras não estão caindo do céu. São o resultado da luta do povo', afirmou o mandatario.

Evo recordou a importância da nacionalização do Petroleo e da recuperação das empresas estratégicas para conseguir a independência econômica. Graças a estas políticas agora estão chegando obras a todo o país, disse o chefe de Estado.Um total de 229 quilômetros de ruas e avenidas foram consertadas durante os últimos anos na cidade de El Alto, a segunda mais povoada do país, após Santa Cruz.

Nesta semana o presidente inaugura numerosas infraestruturas no departamento de La Paz em ocasião do aniversário do grito libertário contra o colonialismo espanhol.

Morais assistiu ao ato de abertura da fábrica de têxteis de camélidos da empresa Yacana e também prevê entregar a represa do Alto Hampaturi e o estádio de El Alto, com uma capacidade para 25 mil pessoas.

La Paz é um dos nove departamentos de Bolívia e tem uma extensão de 133 mil 985 quilómetros quadrados.

Sua capital, Nossa Senhora de La Paz, é a sede dos poderes executivo e legislativo.

A cada 16 de julho o departamento celebra o aniversário da gesta de 1809, quando um grupo de valorosos crioulos, encabeçado por Pedro Domingo Murillo, insurgiu contra o domínio espanhol.

in