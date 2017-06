18ª Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa pela autodeterminação das pessoas trans

"Autodeterminação do género, autodeterminação do corpo para todas as pessoas trans" é o lema desta edição • A manifestação terá lugar a 17 de Junho pelas 17h00 e partirá do Jardim do Príncipe Real •

Alertar para a urgência de dar prioridade aos direitos das pessoas trans Lisboa, 14 de junho de 2017 - A cidade de Lisboa irá receber, no dia 17 de junho (sábado), pelas 17 horas, a 18ª Marcha do Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Transgénero de Lisboa. O ponto de concentração para a partida será o Jardim do Príncipe Real.

Com o lema "Autodeterminação do género, autodeterminação do corpo para todas as pessoas trans", a Organização da Marcha pretende este ano reafirmar a intransigência na defesa da universalidade dos Direitos Humanos e alertar principalmente para a urgência de dar prioridade aos direitos das pessoas trans em Portugal, dada a ausência de avanços significativos desde a última alteração legislativa nesta área.

"Pela crescente ameaça aos Direitos Humanos das pessoas LGBT em muitas geografias mundiais, faz também todo o sentido exigir nesta manifestação que Portugal respeite as suas obrigações internacionais de Direitos Humanos e que as relembre e exiga a outros países. Queremos a proteção de todas as pessoas em todos os lugares", afirmam as organizações subscritoras do manifesto comum da Marcha do Orgulho.

Para esta manifestação, que contou o ano passado com a presença de 7000 pessoas e que se constitui como um momento conjunto de grande visibilidade, celebração e reivindicação política, foram ainda convidados os partidos com assento parlamentar, os órgãos de poder local e várias associações de âmbito nacional.

"Apelamos ainda à participação de todas as pessoas que queiram quebrar o silêncio connosco e contribuir para uma sociedade que reconhece e celebra as diferenças e que luta pelo fim da violência da discriminação das pessoas LGBT", acrescenta a organização. A Marcha terminará na Ribeira das Naus, estando ainda prevista uma festa final, "Now sissy that walk", a partir das 22h00, no Rive-Rouge.

Sobre a Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa A Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa é organizada pelas seguintes associações e coletivos que trabalham em prol dos Direitos Humanos e contra a discriminação: Academia Cidadã | actiBIstas - coletivo pela visibilidade bissexual | Amnistia Internacional Portugal | AMPLOS | APF - Associação para o Planeamento da Família | GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos | G.A.T.A. - Grupo de Activismo e Transformação pela Arte | Grupo Assexual e Arromântico Português | Grupo Transexual Portugal | ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero | Lóbula | não te prives - Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais | Opus Gay - Obra Gay Associação | Panteras Rosa - Frente de Combate à LesBiGayTransfobia | PolyPortugal | Precários Inflexíveis | Queers on Wheels | rede ex aequo | SOS Racismo