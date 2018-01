O México não pagará por muro de Trump

Jornal GGN – O ministro da Economia mexicano, Ildefonso Guajardo, afirmou que o México nunca irá pagar pelo muro na fronteira planejado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A declaração de Guajardo foi feita após Trump insistir, de novo, que irá fazer o México pagar pela construção do muro.



Em seu perfil no Twitter, o ministro declarou que o presidente do México, Enrique Peña Nieto, já deixou claro que o México nunca irá pagar este muro. A tuitada foi em resposta às declarações de Donald Trump ao Wall Street Journal de que o país vizinho ao seu poderá pagar ‘indiretamente’ pelo muro que, segundo ele, poderá conter imigração ilegal. O pagamento se daria através de mudanças no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta).



O norte-americano afirmou que irá deixar o Nafta caso o acordo não seja favorável aos EUA.

Trump ameaçou com o Nafta pois o ministro mexicano foi a Washington conversar com o representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer, sobre a modernização Tratado.



Guajardo, via Twitter, rebateu Trump. Ele disse que o muro não foi pauta de seus encontros com autoridades norte-americanas ou em negociações para reformular o Tratado.

Com informações da Reuters

