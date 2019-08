Wesley Lemos abre mostra 'Modernos Eternos' em São Paulo

Wesley Lemos, arquiteto há mais de 20 anos no mercado, participou na última sexta-feira (10) da abertura da sexta edição da mostra "Modernos Eternos", pela primeira vez no Centro de São Paulo, no Mosteiro de São Bento, local de grande magnitude cultural e religiosa.

A convite dos organizadores, o arquiteto sergipano Wesley Lemos participa pela segunda vez da mostra com um ambiente em homenagem ao Papa Francisco. O arquiteto criou um espaço harmônico, interligando móveis e objetos de design atual e vintage, peças de antiquários, e acima de tudo obras de arte, um traço bastante presente nos projetos de Wesley. Uma das obras que despertou muita atenção no espaço de Sua Santindade foi a da artista Almira Reuter, que criou uma peça exclusiva com linhas e bordados para compor o ambiente.

O evento é um dos destaques do DW - Design Weekend São Paulo, aberto ao público até o dia 25 de agosto (domingo). Nomes como Aninha e Jorge Kaufmann, casal conhecido por armar os principais leilões de arte e design de luxo em São Paulo, foram prestigiar o arquiteto.

Biz Comunicação Integrada