90 vezes Che, homenagem ao guerrilheiro em sua cidade natal

Buenos Aires, 12 jun (Prensa Latina) Com apresentações de livros, exposições de quadros e fotográficas e outras iniciativas, a cidade natal do guerrilheiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, Rosario, presta homenagem hoje a um de seus grandes filhos no 90 aniversário de seu nascimento.

Com o título de '90 vezes Che' a agenda de atividades pelos atos centrais deste aniversário em honra ao guerrilheiro heróico é organizada pelo Movimento Argentino de Solidariedade a Cuba, pelo Município de Rosario, pelo governo provincial de Santa Fé, e o Centro de Estudos Latino-americanos (CelChe), entre outros.

Como vem acontecendo desde 2 de junho, a cada dia há múltiplas homenagens e nesta terça-feira na Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional rosarina será a abertura da exposição Che leitor, enquanto continuará pelo segundo dia a visita guiada pela cidade ‘As Impressões do Che.

O onomástico do Che será recordado na quarta-feira, dia em que se escutou seu primeiro pranto em Rosario, com um ato central para o que se espera a participação de várias personalidades entre eles o ex-presidente uruguaio José Mujica, e figuras do Brasil, Venezuela e Bolívia, entre outros países.

Em uma cidade onde ainda tentam apagar e destruir seu nome, muitos rosarinos que levam a bandeira e exemplo desse homem que sonhou por um mundo melhor, prestam durante todos estes dias homenagem ao guerrilheiro, e defendem seu legado eterno, um legado transmitido de geração em geração no continente e para além.

http://www.patrialatina.com.br/90-vezes-che-homenagem-ao-guerrilheiro-em-sua-cidade-natal/