Pesquisador analisa produção de conhecimento com recursos computacionais

por Mauro Bellesa - publicado 04/05/2017 12:55 - última modificação 08/05/2017 14:22

Inteligência artificial, aprendizado de máquinas, computação cognitiva e outros termos que lhes são sinônimos têm aparecido de forma constante na mídia. No entanto, muitas pessoas ainda veem essas ideias como aspirações de futuristas ou fantasias da ficção científica.

No seminário Novas Formas de Produzir Conhecimento: Elas Existem Mesmo?, no dia 19 de maio, às 10h, na Sala de Eventos do IEA, o cientista-chefe da IBM Brasil, Fábio Gandour, irá responder à pergunta do título do encontro por meio da análise criteriosa dos recursos computacionais já disponíveis para a geração de conhecimento e a avaliação de seus possíveis impactos. O evento terá transmissão ao vivo pela internet.

O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Observatório da Inovação e Competitividade/NAP (OIC) do IEA e terá coordenação do sociólogo Glauco Arbix, integrante do grupo e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP.

Perfil

Gandour trabalha na IBM Brasil desde 1990. Foi nomeado cientista-chefe da empresa em 2008. Nessa função, desenvolve um novo modelo de pesquisa implantado na empresa a partir do conceito de "ciência como negócio".

Ele graduou-se em medicina na UnB em 1975 e, em seguida, fez curso de especialização em cirurgia pediátrica no Sick Children's Hospital de Toronto, Canadá. Em 1988, tornou-se doutor em ciências da computação pela Universidade de Stanford, EUA.

No início de sua carreira na IBM Brasil dedicou-se à informática em saúdo. Neste segmento, atuou no desenvolvimento de soluções e estratégias de marketing. Mais recentemente, foi gerente de novas tecnologias, estabelecendo um canal de colaboração entre os laboratórios da IBM Research Division e o mercado brasileiro. Seu principal interesse atualmente como cientista-chefe é a computação de alto desempenho e seus usos inovadores em campos tradicionais.

Novas Formas de Produzir Conhecimento: Elas Existem Mesmo?

19 de maio - 10h

Sala de Eventos do IEA, rua da Praça do Relógio, 109, 5º andar, Cidade Universitária, São Paulo

Foto: Fábio Gandour, cientista-chefe

da IBM Brasil

USP