13 Março, 14,30hs. no Caleidoscópio, Cp Grande, Univ. Lisboa, terá lugar uma conferência intitulada "Da Terra australis incognita ao Programa Polar Português - PROPOLAR", cujo Programa envio em link, https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15ICY8TgG45hZYcEeGRzv1cEu9LrYdkVT

Entre várias coisas, a conferência comemora os 10 anos do Ano Polar Internacional e serve para fazermos um balanço sobre o PROPOLAR. Haverá também a inauguração de uma pequena exposição de cartografia da Antártida e uma homenagem ao Prof. João Sentieiro, bem como a assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Programa Antártico Búlgaro e a FCT. A conferência contará também com a presença do Sr. Embaixador da Bulgária em Portugal.

