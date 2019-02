João Pedro Mésseder e Rachel Caiano fazem em Coimbra a "apresentação cantada de livro cantante"

O escritor João Pedro Mésseder e a ilustradora Rachel Caiano são os protagonistas da semana nos Sábados para a Infância no TCSB. Na manhã do próximo dia 16 apresentam em Coimbra o seu mais recente livro, "Canções do Ar e das Coisas Altas", com um programa que inclui surpresas musicais (para todas as idades) e uma oficina de ilustração para maiores de 6 anos.

A semana no Teatro programado pel'A Escola da Noite inclui ainda a projecção do filme "A Batalha de Tabatô", de João Viana (terça-feira, dia 12, 21h30) e o debate "À beira da extinção, o que fazer?", organizado pelo colectivo ClimAção Centro (dia 16, 21h30).



A BATALHA DE TABATÔ

O ciclo de cinema "Guiné-Bissau, 46" é uma iniciativa da Organização de Estudantes da Guiné-Bissau em Coimbra e do projecto (DE)OTHERING, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que visa "pluralizar as representações" deste país em Portugal, através do cinema da e sobre a Guiné-Bissau. Depois da exibição de "Mortu Nega", de Flora Gomes, propõe esta semana o filme "A Batalha de Tabatô", realizado pelo português João Viana. Trata-se da história de um ex-combatente da guerra colonial que regressa ao país para assistir ao casamento da filha, professora de História, com um dos músicos da aldeia de Tabatô. Face aos traumas da guerra que persistem, os músicos da aldeia reúnem-se então para iniciar uma batalha: a música de Tabatô contra as recordações de um passado não muito distante.

Realizada em 2012, a longa metragem foi bastante elogiada pela crítica e distinguida com uma menção honrosa para melhor primeira obra no Festival de Berlim em 2013. A entrada é gratuita e a sessão inclui debate no final com a investigadora Teresa Cravo e o músico guineense Mamadu Baio, um dos intérpretes do filme.



CANÇÕES DO AR E DAS COISAS ALTAS

Nos Sábados para a Infância, a manhã de dia 16 oferece um programa especial: o escritor João Pedro Mésseder e a ilustradora Rachel Caiano vêm apresentar em Coimbra a sua obra mais recente, o livro "Canções do Ar e das Coisas Altas". Composto por poemas que são letras de canções, trata-se de um "livro cantante" e que por isso mesmo será objecto de uma "apresentação cantada", com momentos musicais interpretados pelos próprios autores. Com entrada livre e para todas as idades, a apresentação será seguida de uma oficina de ilustração, esta para maiores de 6 anos e com inscrições limitadas, dirigida por Rachel Caiano. Inspirada pelos poemas do livro, a ilustradora, que participa pela terceira vez nos Sábados para a Infância, desafia os mais pequenos a desenharem o que vêem quando olham para as nuvens. "Vamos desenhar uma tempestade de animais e construções aéreas", promete Rachel, enquanto organiza os pedacinhos de algodão, as esponjas e as aguarelas que há-de trazer para Coimbra.

A apresentação do livro tem início às 10h30 e a oficina decorre entre as 11h30 e as 13h00, garantindo assim mais uma animada manhã de Sábado no Teatro da Cerca de São Bernardo.



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM DEBATE

Ainda no Sábado, no Bar/Livraria do Teatro, pelas 21h30, A Escola da Noite acolhe o debate "À Beira da Extinção, O que fazer?", organizado pelo colectivo ClimAção Centro. Perante a "crise ecológica" em que se encontra o planeta, que a organização considera "uma emergência global sem precedentes", pretende-se "partilhar a ciência climática mais atual" e discutir o ponto de situação das políticas climáticas e possíveis soluções.

A entrada é livre.



OFICINAS DE MOVIMENTO

Prossegue igualmente o segundo ciclo das duas oficinas de movimento que Matilde Javier Ciria, bailarino e coreógrafo espanhol radicado em Coimbra, vem dirigindo no TCSB desde Setembro de 2018. Todas as terças-feiras ao final da tarde têm lugar as oficinas "Treino físico para as artes cénicas" (18h30 - 20h00) e "Ni.Butoh: Ni Teatro Ni Dança" (20h00 - 22h00). Ambas se destinam "a todos os tipos de corpos", independentemente da experiência dos formandos, e há preços especiais para quem decida inscrever-se nas duas oficinas e/ou em conjuntos de 5 sessões.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo