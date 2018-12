Angola: Campanha paternidade responsável

Angola: Campanha paternidade responsavel

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos apresentará no dia 12 de Dezembro, pelas 12h, na sala de reuniões do Ministério da Justiça, uma campanha de registo de nascimento denominada "Paternidade Responsável eu apoio".

A cerimónia de lançamento será presidida pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, e contará com a presença dos Secretários de Estado para a Comunicação Social, da Família e Promoção da Mulher. Estarão ainda presentes o Embaixador da União Europeia, o Representante do UNICEF e outros parceiros do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para o sector do Registo.

A campanha é desenvolvida com o financianciamento da União Europeia e o apoio do UNICEF, enquadra-se no Projecto Nascer com o Registo e tem como objetivo aumentar a consciência sobre a importância da paternidade e contribuir para a redução de crianças sem registos, encorajar a paternidade responsável em Angola, e tem como foco homens entre 18 e 50 anos, especialmente aqueles com acesso ao meios de comunicação como a rádio, TV e/ou internet.

A fuga à paternidade tal como o abandono das crianças e a negligência familiar estão entre os factores que levam a baixa taxa de registo. Por esta razão, a campanha pretende criar um movimento a favor da paternidade responsável e terá como principais rostos o cantor Anselmo Ralph, o porta voz do Comando Provincial de Luanda, Mateus Rodrigues, e os Presidentes das Associações de Taxistas de Luanda, Geraldo Wanga e Manuel Faustino. Luanda, 11 de Dezembro de 2018

UNICEF Angola