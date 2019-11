Somos uma força alternativa em Bogotá, somos o partido da paz

Autor:

CONSELHO POLÍTICO DISTRITAL

Participamos como partido FARC em nossa primeira campanha eleitoral regional na Capital da República, não sem enormes dificuldades, como mais um esforço no empenho de deixar para trás o longo confflito armado interno.

Devemos dar um informe de vitória. Os 26.000 votos que obtivemos com nossa LISTA DA PAZ que dobram a votação obtida para a câmara de representantes nos convertem, sem dúvida, numa Força Alternativa Revolucionária do Comum na cidade de Bogotá; a isto devemos somar a eleição de uma vereadora em outras 7 localidades. Indubitavelmente setores importantes da cidadania veem em nosso partido uma opção de mudança e de justiça social.

Nosso compromisso é com uma nova forma de fazer política enfrentando maquinarias corruptas que tratam de manter um modelo de cidade excludente. Adiantamos esta contenda eleitoral contra essas maquinarias com total otimismo. Entendemos este esforço como outro complexo exercício de aprendizagem que contou com o impulso mancomunado de nossa militância, simpatizantes e amigos, os quais fizeram parte da campanha da LISTA DA PAZ E DA RECONCILIAÇÃO.

Tem sido profundamente significativo o [fato de] ter a possibilidade de disputar através da palavra e da participação eleitoral um modelo de país e de cidade, de superar a exclusão e de ganharmos dia a dia e de passo a passo o carinho e reconhecimento da gente do comum.

Agradecemos às milhares de pessoas que apostaram na nossa inclusão na vida política distrital, a Sofía Nariño por assumir com dignidade e integridade a tarefa que em momentos difíceis o partido lhe destinou e ao candidato ao Conselho de Bogotá pelo PARTIDO DA ROSA, Jorge Rojas, por seu gesto coerente com este sonho pela democracia em aliança com Ciudadanías Libres, Cidadãos Blancos, MODEP e Soy Bogotá.

Buscamos a unidade dos setores democráticos e continuaremos nesse empenho. O clamor da maioria de cidadanias que consultamos se inclinou por uma coalizão de Claudia López e Holman Morris. Estamos convencidos de que uma cidade distinta a que nos impuseram os setores mais atrasados e corruptos requer o esforço de todas e todos.

Saudamos o triunfo de Claudia López à prefeitura e esperamos que seu mandato seja de inclusão política e signifique uma nova oportunidade para a cidade, para os trabalhadores, as mulheres, as diversidades e especialmente para a construção da paz com justiça social com Bogotá como exemplo.

As mulheres e os homens do Partido da FARC seguiremos consequentes com a palavra empenhada e com aqueles que nos deram seu voto de confiança. Seguiremos defendendo a vida, a justiça social e um melhor viver para nosso povo, porque nosso acordo é com a gente.

CONSELHO POLÍTICO DISTRITAL

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM BOGOTÁ