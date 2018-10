Irã diz "inacreditável" que a Arábia Saudita pretende substituir seu petróleo

O ministro do Petróleo do Irã disse na segunda-feira que o mercado nunca acreditava na alegação "exagerada" da Arábia Saudita de que pode substituir as remessas de petróleo iranianas perdidas devido às novas sanções dos EUA.

"Tais exageros podem agradar ao Sr. Trump, mas o mercado nunca acreditará neles", disse Bijan Namdar Zanganeh, segundo o site de notícias SHANA, do Ministério do Petróleo.

"Essas declarações foram feitas devido à pressão de Trump sobre as autoridades sauditas. Na verdade, nem a Arábia Saudita nem qualquer outro produtor tem tal capacidade", acrescentou. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse à Bloomberg na sexta-feira que a Arábia Saudita "fez seu trabalho e muito mais" compensando a recente queda nas vendas de petróleo do Irã.

Ele disse que as vendas do Irã caíram 700 mil barris por dia desde que os Estados Unidos anunciaram em maio que estavam retirando o acordo nuclear de 2015 com o Irã e repondo as sanções à sua indústria petrolífera.

Números precisos não estão disponíveis, até porque o Irã começou a desligar dispositivos de rastreamento em alguns navios exportadores de petróleo desde que a ameaça de sanções retornou, segundo analistas. O Irã estava exportando entre 2,5 e 2,7 milhões de bpd em abril, antes dos EUA anunciarem o retorno das sanções.

"Nós exportamos até dois barris para qualquer barril que desapareceu do Irã recentemente", disse o príncipe Mohammed à Bloomberg .

Mas Zanganeh replicou que os sauditas só haviam aberto "suas reservas anteriores" ao mercado e que sua capacidade de produção não havia aumentado.

A declaração da Arábia Saudita poderia ter um "efeito psicológico de curto prazo", acrescentou, mas isso não significaria muito para os mercados globais de energia, que haviam mostrado sua preocupação com a escassez por meio da alta dos preços.

As sanções ao setor petrolífero do Irã não devem ser atingidas até 5 de novembro, mas vários compradores-chave na Europa e Ásia já cortaram compras nos últimos meses sob pressão de Washington.

http://www.iranews.com.br/ira-diz-inacreditavel-que-arabia-saudita-pretende-substituir-seu-petroleo/

