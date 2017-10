A Kidzania abre Phone House

"Loja de Telecomunicações" ensina crianças a utilizar, reparar e vender smartphones

Lisboa, 11 de outubro de 2017 - A KidZania inaugura no dia 14 de outubro, a partir das 15h00, a Loja de Telecomunicações Phone House.

Neste novo espaço dedicado ao mundo das telecomunicações, as crianças vão poder aprender a ser técnicos de reparação de smartphones (mobile care), técnicos de apoio e comunicação ao cliente ou vendedores.

Nas três atividades disponíveis na Loja de Telecomunicações Phone House, os mais pequenos têm a oportunidade de conhecer as características dos equipamentos tecnológicos, executar os procedimentos necessários para manutenção e reparação dos aparelhos, identificar os perigos da internet para saber utilizá-la corretamente, aprender a gravar vídeos e, por último, reconhecer a importância de ter uma atitude positiva durante o aconselhamento e venda de um equipamento.

Com esta nova atividade na KidZania, a Phone House pretende chamar a atenção das famílias para a necessidade de reforçar a segurança na utilização dos telefones e da internet pelas crianças. Uma utilização consciente do telefone e da internet, com acesso e uso banalizado desde cada vez mais tenra idade, deve ser explicada aos mais novos e ser alvo da atenção das famílias.

