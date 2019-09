Os Verdes promovem Caminhada Ecologista em defesa do Parque Natural Sintra/Cascais

O Partido Ecologista Os Verdes vai levar a efeito, no próximo dia 14 de setembro, sábado, no quadro da CDU, uma caminhada ecologista com o intuito de sinalizar os problemas que afetam o Parque Natural de Sintra/Cascais. Esta caminhada estará dividida em 4 etapas, que serão acompanhadas por especialistas em cada área. Iremos percorrer os Caminhos de Defesa do Património e Proteção da Natureza, o equivalente a 6 km, entre os Capuchos e a Barragem Rio da Mula.

Cada participante será convidado a usufruir da natureza e a ouvir os técnicos especialistas sobre o património, a flora, a fauna e o importante trabalho dos Vigilantes da Natureza para a conservação e proteção de cada uma destas áreas. Esta iniciativa contará com a participação dos candidatos do PEV nas listas da CDU pelo círculo de Lisboa às Eleições Legislativas de 2019.

Os Verdes têm um longo trabalho no que diz respeito à preservação da Natureza e da Biodiversidade que, como sabemos, tem vindo a sofrer os impactos cada vez maiores do desinvestimento promovido por sucessivos Governos PS, PSD e CDS.

Por iniciativa do PEV, na Assembleia da República, foi dado um importante passo com a contratação de Vigilantes da Natureza, elemento central essencial para que se desenvolvam programas efetivos de conservação e de proteção. Mas muito há ainda a fazer, exigindo meios humanos e financeiros e vontade e determinação política.

Para Os Verdes, é importante que todos sejam envolvidos no combate à perda de biodiversidade e na defesa de espécies ameaçadas, também pelas Alterações Climáticas.

O percurso do PEV e da CDU tem sido construído de forma sólida e coerente em defesa dos interesses e aspirações das populações. Para que se avance na justiça ambiental e social é indispensável dar mais força à CDU.

As 4 etapas serão asseguradas pelos seguintes técnicos:

Património - Adriana Jones - Associação de Defesa do Património de Sintra; Flora - Joana Mira - Engª Florestal; Fauna - Carlos Almeida - Associação Cientifica para a Conservação das Aves de Rapina (Bafari); O Trabalho de Vigilante da Natureza no Parque Natural Sintra Cascais - Associação de Guardas e Vigilantes da Natureza.

O Partido Ecologista "Os Verdes"