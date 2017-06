A Casa da Achada traz a Coimbra a memória de Mário Dionísio

Eduarda Dionísio vem a Coimbra no próximo Sábado (17 de Junho, às 18h30) para uma palestra-debate em torno da intervenção de Mário Dionísio no período imediatamente a seguir ao 25 de Abril de 1974. Em foco estará, para além do trabalho do notável artista, o lugar da memória e a importância de a preservar nas sociedades contemporâneas. A iniciativa é uma organização da Casa da Achada - Centro Mário Dionísio e a entrada é gratuita.

Para que pode servir a memória?

No âmbito da programação multidisciplinar que vem apresentando no Teatro da Cerca de São Bernardo, A Escola da Noite tem o privilégio de acolher a palestra "Para que pode servir a memória: a intervenção de Mário Dionísio no pós 25 de Abril". Eduarda Dionísio, escritora, dramaturga e filha do homenageado, reflectirá sobre o trabalho desenvolvido nessa fase crucial da história recente de Portugal pelo seu pai, que se definiu a si próprio como "professor, militante político, ensaísta, ficcionista, poeta e pintor".

É com um triplo prazer que A Escola da Noite se associa a esta conferência: pelo respeito que tem pelo trabalho desenvolvido pela Casa da Achada enquanto pólo de divulgação da obra de Mário Dionísio, pela admiração que tem pelo percurso de Eduarda Dionísio e pela oportunidade de se associar a esta bela maneira de lembrar o grande intelectual e artista que foi Mário Dionísio.

A sessão começa às 18h30 e tem entrada gratuita.



Leonor Barata dança com pais e filhos nos Sábados para a infância

No mesmo dia, e como acontece todos os Sábados no TCSB, a manhã é dedicada aos mais novos. Num mês em que visita o Teatro com vários pretextos diferentes, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata dirige uma nova sessão da oficina "Dança para pais e filhos", indicada para crianças com idades entre os 18 meses e os 4 anos.

A iniciativa tem como objectivo estimular (nos pais e nos filhos) a comunicação através do movimento do corpo. Durante uma hora, os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. Saindo por instantes do "quotidiano vertical", inventam juntos as danças que quiserem. A inscrição custa 10 Euros (adulto/a + criança) e é muito aconselhável efectuar a reserva prévia de lugares. "Dança para pais e filhos" é uma das mas concorridas actividades do programa "Sábados para a infância", que A Escola da Noite organiza há mais de dois anos, com a cumplicidade de vários/as artistas da cidade.

Workshops nas férias de Verão

Entretanto, continuam abertas as inscrições para os workshops nas férias de Verão, destinados a crianças entre os 6 e os 12 anos. Ricardo Kalash, Leonor Barata e Ana Biscaia dirigem oficinas de teatro, dança e ilustração para crianças entre 19 de Junho e 21 de Julho. Todas têm a duração de uma semana e o custo para cada uma é de 30 Euros por criança. As inscrições e o pedido de mais informações podem ser feitas através dos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo