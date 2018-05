Dia Internacional da Luz, (16 de Maio), na Universidade de Lisboa

O estudo da conexão entre a luz e a cultura humana através da história ilumina as diversas interacções entre a ciência, a arte e as humanidades na nossa herança cultural. E para que não se esquecesse o sucesso, em 2015, do Ano Internacional da Luz, a UNESCO decidiu proclamar o dia 16 de Maio como o "Dia Internacional da Luz", estimulando esse estudo e educação de modo a aumentar a qualidade de vida no mundo inteiro. (ver https://www.lightday.org/goals)

A escolha do dia 16 de Maio para Dia Internacional da Luz comemora o sucesso da 1ª operação a "laser", em 1960 pelo médico e engenheiro Theodore Maiman. Na realidade a luz do laser é o exemplo perfeito como uma descoberta ciêntifica pode trazer benefícios revolucionários para a humanidade em todos os seus campos.

Inspirado no Dia Internacional da Luz, dia 16 de Maio, a Universidade de Lisboa preparou uma sessão educativa e cultural para assinalar a importância que a luz tem na vida do Homem.

Local: Incubadora da Universidade de Lisboa, Complexo de Investigação Interdisciplinar

Av. Prof. Gama Pinto, Cidade Universitária.

1600-193 Lisboa

Programa

Colóquios:

17:00- A luz como fator diferenciador num espetáculo em 2020

Ricardo Bramão (presidente Aporfest - Associação Portuguesa Festivais Música)

17:30 - Soluções solares fotovoltaicas em eletrificação remota: Escolas Solares e Bambadinca Sta Claro

Jorge Maia Alves, Faculdade de Ciências Ulisboa, Laboratório Associado Instituto Dom Luiz

18:00 - Chronomedicine: a new era!

Dr. Miguel Meira e Cruz, Centro Cardiovascular da ULisboa

18.30 - Inauguração da exposição de fotografia e pintura "The bright side of light"

de António Sobral.

Contacto: Isabel Rocha, vice reitora, 966 765 661

Foto Por Lienhard Schulz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44517