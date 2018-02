Irã, Rússia, Síria e Iraque estreitam cooperação contra Daesh e outros grupos terroristas

Pars Today- "Irã, Rússia, Iraque e centro de inteligência quadrilátero da Síria" em uma reunião enfatizaram a continuação e o fortalecimento do combate contra Daesh e outros grupos terroristas.

A reunião foi realizada com a participação do embaixador iraniano no Iraque Iraj Masjed-jamei como o convidado de honra.

Os relatórios de inteligência e segurança foram apresentados na reunião.

Felicitando o Irã por ocasião do aniversário da Revolução Islâmica do Irã, o presidente do encontro, o general Saad al-Alaaq, comandante da inteligência militar iraquiana, disse que o sangue dos soldados iranianos e iraquianos foi derramado no combate contra Daesh.

Ele também agradeceu o adido militar do Irã em Bagdá, o general de brigada Mostafa Moradian por seu papel efetivo na luta contra Daesh.

O centro foi estabelecido em 2015 e tem sido altamente ativo no intercâmbio de informações.

Localizar as forças terroristas de Daesh e grupos takfiris no Iraque e na Síria e fornecer informações sobre eles aos exércitos dos dois países foram às medidas mais importantes tomadas pelo centro de inteligência de Bagdá.

