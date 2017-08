Sylvia Design é convidada de Chris Flores para o reality "BBQ Brasil" no SBT

A jornalista e apresentadora Chris Flores, que acabou de comandar ao lado de Carlos Bertolazzi o programa "Fábrica de Casamentos" exibido no SBT, está de vento em polpa na emissora de Silvio Santos.



A beldade já está a todo vapor com as gravações do reality "BBQ Brasil - Churrasco na Brasa", o qual teve a primeira edição apresentado por Ticiana Villas Boas e agora passa a ser comandado por Chris Flores.



Previsto para estreia ainda neste mês de agosto na grade do SBT, o programa deverá ser exibido aos sábados a noite.



Em uma das primeiras gravações, Chris recebeu entre o jurados vip do programa, a empresária e atriz Sylvia Design, o consultor de etiqueta Fábio Arruda, além do mestre churrasqueiro Carlos Tossi e a apresentadora e chef de cozinha Danielle Dahoui.



O quarteto de convidados foram responsáveis em avaliarem quais dos candidatos participante da edição do programa, será considerado o melhor churrasqueiro.



Sylvia Design completamente engraçada, durante a gravação revelou que deixa a parte de etiqueta para ser avaliada por Fábio Arruda, pois é a área dele, já que ela só entende de comer e não via a hora de experimentar as delicias preparada pelos candidatos do programa.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano - Divulgação