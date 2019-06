Feira internacional de turismo reunirá 47 países na Venezuela

Caracas, (Prensa Latina) A ministra do Turismo da Venezuela, Stella Lugo, anunciou nesta segunda (10) que a próxima roda de negócios internacional reunirá nesta capital a empresários e investidores de 47 países para estudar a expansão desta atividade.

Estas mesas de intercâmbios apresentarão entre 26 e 28 deste mês destinos e oportunidades de investimento com o fim de estabelecer alianças estratégicas que favoreçam o desenvolvimento conjunto da indústria do lazer, acrescentou.

De acordo com a titular, entre outros países participarão representantes da China, Espanha e México, nações que demonstram interesse por operadores turísticos para contribuir com recursos financeiros na expansão.

Em entrevista com o canal Venezuelana de Televisão, Lugo detalhou que no último trimestre se realizaram viagens de familiarização com possíveis inversores à ilha de Margarita, o arquipélago Os Roques, ilha A Tortuga, bem como ao Parque Nacional Canaima.

Estes destinos foram beneficiados ademais com novos projetos de investimento durante a Feira Mundial de Viagens de Xangái 2019, que se desenvolveu de 18 a 21 de abril nessa cidade asiática com uma ampla delegação da nação sul-americana.

'Durante o evento sustentamos reuniões com mais de 60 operadores que demonstraram interesse de visitar a nação, e se fundaram as bases de um possível acordo com uma companhia aérea iraniana para inaugurar a rota China-Teerã-Venezuela', acrescentou a ministra.

Estas novas alianças somam-se ao fortalecimento das relações com 15 empresas privadas para reabilitar instalações e potenciá-la prestação de serviços dos hotéis da agência estatal Venetur para fortalecer a atividade turística, indicou.

http://www.patrialatina.com.br/feira-internacional-de-turismo-reunira-47-paises-na-venezuela/