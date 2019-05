3ª edição do Barber Week fortalece o novo conceito de beleza masculina

Para além dos cuidados do cabelo, barba e bigode, os homens estão cada vez mais vaidosos e movimentando o mercado de beleza. Não é à toa que em salões e centros de bem-estar, por exemplo, eles já são responsáveis por cerca de 30% do movimento, segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas.

Nessa onda crescente ressurgem também as barbearias que, muito mais do que corte de cabelo e barba, oferecem um clima e serviços diferenciados. Além disso, hoje é possível encontrar ótimos serviços de barbearia pelas ruas de todo o Brasil, centros comerciais, supermercados e até mesmo postos de gasolina.

Desde 2017, o segmento que ganha cada dia mais força, conta com o Barber Week em São Paulo, que reúne em um só lugar congresso e feira com expositores que apresentam as novidades do setor. Outro objetivo do evento é atualizar quem está no mercado e quem deseja fazer parte. Este ano, a feira e o congresso acontecem nos dias 02 e 03 de junho, no Palácio das Convenções do Anhembi - Auditório Elis Regina.

Com um cenário cada vez mais animador, o mercado de beleza masculina no Brasil praticamente dobrou nos últimos anos e já aponta para uma liderança mundial até 2021, segundo dados da Euromonitor International. Com isso, o Barber Week se consolida no segmento Barber e é considerado o maior da América Latina.

Profissionais de todo o mundo comparecem aos dois dias de evento para participarem da feira de negócios e de expositores e ainda aproveitarem os ensinamentos que são divididos. O profissional de barbearia tem uma grande oportunidade de conhecer as últimas tendências, aprender novas técnicas e se destacar no mercado.

Confira abaixo a programação completa:

DOMINGO - 02/06/2019

- 07h30 às 08h45 | Credenciamento

- 09h00 às 09h20 | Abertura Oficial | Homenagens e agradecimentos

Homenageados: Ariel Barbeiro @arielbarbeirooficial

Celso Barbeiro (Português)

Giliane Coviack @gilianecoviack

Nariko Hair Style @nariko_hairstyle

Sérgio Navarro @sergio.nrnavarro

- 09h20 às 10h00 | De São Vicente a Paris - Uma história de humanidade e sucesso (talk show) - NARIKO HAIR STYLE @nariko_hairstyle

- 10h00 às 11h30 | HARRY HOUDINI @houdinistyle - INTERNACIONAL - BABY LISS

- 11h30 às 12h30 | Palestra Motivacional - CAPITÃO NASCIMENTO _ Rodrigo Pimentel

- 12h30 às 14h30 | Intervalo Almoço + Visita à Feira

- 14h30 às 16h00 | Como trabalhar com agilidade sem perder a precisão e a qualidade do corte (workshop) - ALLAN CALIXTO @allancalixtooficial

- 16h00 às 17h00 | "Coloração na Barbearia", vamos entender melhor como esta técnica fará você fidelizar ainda mais o seu cliente e todas as vantagens deste serviço para a sua barbearia. - GLAUCO BRAGA @glaucobragaa

- 17h00 às 18h30 | ROB THE ORIGINAL @robtheoriginal - INTERNACIONAL - BABYLISS

- 18h30 | Encerramento (1º Dia)

SEGUNDA-FEIRA - 03/06/2019

- 08h30 às 09h00 | Abertura 2º Dia

- 09h00 às 11h00 | JOSH LAMONACA - MENSRIDE (INGLATERRA) @joshlamonaca

- 11h00 às 12h30 | Revelação de novos talentos na barbearia nacional, por BarberWeek Edimar Torres - TUTOR EDIMAR TORRES @edimartorres + ADRIANO ARSENO@adrianobarbershop + WELLIGTON FONSECA @fonsecabarber

- 12h30 às 14h30 | Intervalo Almoço + Visita à Feira

- 14h30 às 15h45 | Entendendo melhor os fundamentos de como se cortar cabelos com tesouras - EDUARDO MULLER @eduardomulleroficial

- 15h45 às 17h00 | O clássico por GILIANE COVIACK @gilianecoviack + Barba longa por SINDI DE VITTE @sindidevitte

- 17h00 às 18h45 | O clássico nunca morre por WILLY MORALES @moraleswilly & VISHAL BAHARANI @vishalbaharani (ESPANHA)

- 18h45 | Encerramento congresso

*Programação sujeita a alteração sem prévio aviso.

Serviço:

Barber Week 2019 - 3ª edição

Dias 02 e 03 de junho, domingo e segunda-feira

Palácio das Convenções do Anhembi

Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana

Horários: Congresso das 9h às 18h;

Feira das 11h às 20h

Mais informações: www.barberweek.com.br