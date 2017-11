Para sair do "quotidiano vertical": Leonor Barata dirige oficina para pais e filhos no TCSB

A oficina "Dança para pais e filhos", dirigida pela bailarina e coreógrafa Leonor Barata, é a próxima proposta dos Sábados para a Infância no TCSB, organizados pel'A Escola da Noite. Até ao final de Novembro, há ainda a oficina de expressão plástica, musical e de movimento, com Joana Barata, e as indispensáveis "Flores de Livro", com Cláudia Sousa.



É já no próximo Sábado, 11 de Novembro, que Leonor Barata volta a estender os colchões no sub-palco do Teatro da Cerca de São Bernardo. Ao ritmo da música, pais e filhos são desafiados a sair por instantes do "quotidiano vertical" e a inventar - juntos - "as danças que quiserem". Durante uma hora, os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. A actividade está pensada para crianças entre os 18 meses e os 4 anos e a inscrição custa apenas 10 Euros por "par" (adulto/a + criança).



Mais Sábados para a infância até ao final do mês

Até ao final de Novembro, as crianças da cidade podem ainda experimentar uma nova actividade: no dia 18, a professora de artes, designer e assistente social Joana Barata estreia-se nos Sábados para a Infância com a oficina de expressão plástica, musical e de movimento, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos. A iniciativa visa desenvolver "a criatividade, a cooperação em grupo e a capacidade de expressão através das artes visuais, do movimento, da escrita e da música". Tem a duração de duas horas e meia (entre as 10h30 e as 13h00) e possibilita aos miúdos que dêem largas à imaginação com os materiais simples que terão à mão: papel, cartão, cola, fita-cola, guaches, lápis de cera, pincéis, jornais, revistas, fios, entre outros. A inscrição deve ser feita com antecedência e custa 10 Euros.

No último Sábado do mês, 25 de Novembro, é a vez da animadora sócio-educativa Cláudia Sousa, a mais antiga colaboradora dos Sábados para a Infância, abrir novos livros no Bar do Teatro. "Flores de Livro - leitura de contos para a infância" destina-se a crianças a partir dos 2 anos e visa estimular a familiaridade dos mais novos com o livro enquanto objecto. Para além de ouvirem as histórias que a Cláudia escolhe todos os meses para lhes ler, os participantes são convidados a manusear os livros, a fazer desenhos no final da sessão e até a requisitarem um livro para levarem para casa, sem quaisquer custos acrescidos. Os bilhetes para Flores de Livro, que também podem ser previamente reservados, custam 3 Euros (bilhete individual) ou 5 Euros (adulto/a + criança).



Sábados para a infância

Os "Sábados para a infância no TCSB" são um espaço de programação que A Escola da Noite desenvolve desde Janeiro de 2015 no Teatro da Cerca de São Bernardo, oferecendo todas as semanas propostas artísticas para os mais novos e para as famílias da cidade.

Propositadamente, as iniciativas são diversificadas quanto às expressões artísticas e incluem teatro, dança, música, ilustração, pintura, cinema, animação, literatura, entre outras. São igualmente diversificadas quanto aos formatos (espectáculos, oficinas, leitura de contos) e quanto às faixas etárias a que prioritariamente se destinam - dos 4 meses à adolescência, incluindo naturalmente os adultos que acompanham as crianças.

O projecto conta com a cumplicidade de um conjunto de artistas de Coimbra, todos com percursos e obras reconhecidos a nível nacional: a ilustradora Ana Biscaia, o projecto musical Taleguinho, de Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, a designer Joana Monteiro, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata, a compositora e intérprete Vânia Couto. Deste "núcleo central" de artistas fazem ainda parte a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa, o cenógrafo e construtor e manipulador de máscaras e marionetas Delphim Miranda e os próprios membros d'A Escola da Noite, com destaque para a actriz Maria João Robalo e para a figurinista e designer Ana Rosa Assunção.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo