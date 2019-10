Salvador Sobral em digressão pelos Açores entre os dias 11 e 19 de Outubro



Após as apresentações do seu mais recente disco nos coliseus de Lisboa e do Porto no início do ano e de uma digressão europeia durante o Verão, Salvador Sobral regressou, no passado mês de Setembro, ao circuito de auditórios e teatros portugueses.



Entre os próximos dias 11 e 19 de Outubro o músico parte para os Açores para 4 concertos em quatro ilhas: Faial, Terceira, São Jorge e São Miguel.



O arranque acontece no dia 11, no Teatro Faialense, seguindo viagem no dia 12 para a Terceira com apresentação no Auditório Ramo Grande, em Praia da Vitória. No dia 18 chega a São Jorge, ao Auditório Municipal das Velas, terminando no dia 19 no Teatro Micaelense em Ponta Delgada, São Miguel.



A acompanhá-lo estará a formação habitual com Júlio Resende ao piano, André Rosinha, no contrabaixo e Bruno Pedroso, na bateria.



Os bilhetes já estão à venda.

