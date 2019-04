Ana Biscaia e Clovis Levi mostram livro novo

Ana Biscaia traz esta quinta-feira o seu atelier para a Livraria do Teatro da Cerca de São Bernardo e abre-o ao público, numa exposição-conversa sobre o desafiante trabalho que tem em mãos. "O Retrato ou aquilo que não se vê", com texto de Clovis Levi, será em breve editado pela Xerefé. A ilustradora mostra-nos os desenhos que já fez e os esboços que vai juntando e convida-nos para uma visita ao seu processo criativo, numa conversa informal que raras vezes temos oportunidade de ter. A entrada é gratuita.

É um privilégio: esta quinta-feira ao final da tarde (11 de Abril, às 18h30), a Livraria do TCSB transforma-se no atelier de Ana Biscaia. Entre esboços e desenhos finalizados, a ilustradora abre ao público o seu processo de criação, a propósito da obra em que está a trabalhar.

O livro, que em breve estará nas bancas com o apoio da XXI Semana Cultural da Universidade de Coimbra, chama-se "O Retrato ou aquilo que não se vê". Foi escrito pelo encenador brasileiro Clovis Levi, ex-professor na Escola Superior de Educação de Coimbra, autor também de "A cadeira que queria ser sofá", com o qual Ana Biscaia venceu o Prémio Nacional de Ilustração em 2012.

Com uma linguagem poética que toca leitores de todas as idades, o livro mostra-nos um retrato onde estão Genilda, Luan, Uélinton e Chakira, crianças com 10 anos, mais o bebé Gugo, a cadela grávida Jupira e Pipa, a "papagaia" de papel que namora com o vento. E os sonhos de todos eles. Passam 10 anos entretanto. Que retrato podemos tirar agora destas personagens? O que acontece e o que poderia acontecer com cada uma delas?

"O Retrato" - disse a escritora e actriz Stella Maris Rezende a propósito da edição brasileira do livro, publicada em 2016 - "fala de sonhos, realidades difíceis, mas sobretudo nos encanta e nos faz imaginar as inúmeras narrativas possíveis na vida de uma pessoa. Tem cenas tristes, alegres, trágicas, emocionantes". "Rico em entrelinhas" e com "fina ironia, bom humor e atmosfera poética" - acrescenta Stella - o texto de Clovis Levi "dialoga com outras artes, como a fotografia, o cinema e o teatro". É "um encanto de livro" que nos "faz sonhar alto, bem alto, tanto quanto sonhou a namorada do vento".

De tudo isto, e de como é possível imaginar e desenhar os sonhos das crianças, falarão Ana Biscaia (de papéis à frente e de lápis na mão) e Clovis Levi (via skype, a partir do Brasil), neste fim de tarde tão especial na Cerca de São Bernardo. A entrada é livre.

ANA BISCAIA

Ana Biscaia (1978) é designer gráfica e ilustradora. Estudou ilustração em Estocolmo, na Konstfack University College of Arts, Crafts and Design. Com exposições realizadas em vários pontos do Mundo, recebeu, entre outras distinções, o Prémio Nacional de Ilustração em 2012, atribuído pela DGLAB, com a obra "A cadeira que queria ser sofá" (texto de Clovis Levi). É fundadora das Edições Xerefé. Colabora regularmente com o TCSB, onde tem dirigido várias iniciativas para crianças, em particular no âmbito dos Sábados para a Infância e das oficinas nas férias escolares.

ILUSTRAÇÃO | EXPOSIÇÃO E CONVERSA

O Retrato ou aquilo que não se vê

Ana Biscaia