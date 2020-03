Na Europa fechada pelo vírus, a União Europeia abre as portas ao exército USA

Manlio Dinucci

Os Ministros da Defesa dos 27 países da UE, 22 dos quais são membros da NATO, reuniram-se nos dias 4 e 5 de Março, em Zagreb, na Croácia. O tema central da reunião (na qual participou, em representação da Itália, o Ministro Guerini do Partido Democrata) não foi o de como lidar com a crise do Coronavírus, que bloqueia a mobilidade civil, mas como aumentar a "mobilidade militar". O teste decisivo é o exercício Defender Europe 20 (Defensor da Europa 2020), em Abril e Maio.

O Secretário Geral da NATO, Stoltenberg, que participou na reunião da União Europeia, define-o como "o maior destacamento de forças americanas na Europa desde o fim da Guerra Fria". Os 20.000 soldados que vêm dos EUA para a Europa - comunica o US Army Europe (Exército USA na Europa)- os 20.000 soldados que, juntamente a 10.000 já presentes e a 7.000 aliados da NATO, "espalhar-se-ão através de toda a região europeia".

As forças USA transportam 33.000 peças de equipamento militar, desde armamentos pessoais a tanques Abrams. Portanto, são necessárias infraestruturas adequadas para o seu transporte. No entanto, há um problema evidenciado num relatório do Parlamento Europeu (Fevereiro de 2020): "Desde os anos 90, as infraestruturas europeias têm sido desenvolvidas exclusivamente para fins civis. No entanto, a mobilidade militar voltou a ser uma questão fundamental para a NATO. Dado que faltam à NATO os instrumentos para melhorar a mobilidade militar na Europa, a União Europeia, que dispõe dos instrumentos legislativos e financeiros para o fazer, desempenha um papel indispensável".

O Plano de acção sobre mobilidade militar, apresentado pela Comissão Europeia, em 2018, prevê modificar "as infraestruturas que não estão adptadas ao peso ou às dimensões dos meios militares". Por exemplo, se uma ponte não pode suportar o peso de uma coluna de tanques, deve ser reforçada ou reconstruída. Com base nesse critério, o teste de carga da nova ponte, que em Génova substituirá a ponte Morandi desmoronada, deveria ser realizado com tanques Abrams de 70 toneladas. Tais modificações, inúteis para uso civil, acarretam despesas pesadas para os países membros, com uma "possível contribuição financeira da União Europeia".

A Comissão Europeia destinou para este fim, uma verba inicial de € 30 biliões, dinheiro público proveniente dos nossos bolsos. O Plano também prevê "simplificar as formalidades alfandegárias para as operações militares e para o transporte de mercadorias perigosas de tipo militar". O US Army Europe solicitou a instituição de "uma Área Schengen militar", com a diferença de que a circular não haverá pessoas, mas tanques.

O exercício Defender Europe 20 - foi dito na reunião de Zagreb - permitirá "identificar quaisquer obstáculos na mobilidade militar que a UE terá de remover". A rede de transporte da União Europeia será testada por 30.000 soldados USA, que "se espalharão pela região europeia", isentos das normas do Coronavírus. Confirma-o, o vídeo do US Army Europe sobre a chegada à Baviera, em 6 de Março, dos primeiros 200 soldados USA: enquanto na Lombardia, a algumas centenas de quilómetros de distância, se aplicam as normas mais severas, na Baviera - onde se verificou o primeiro contágio europeu do Coronavírus - os soldados USA, ao sair do avião, cumprimentam as autoridades alemãs e abraçam os seus companheiros, sem máscara. Surge, naturalmente, a pergunta: Será que talvez já estejam vacinados contra o coronavírus?

Também se pergunta que objectivo tem "o maior destacamento de forças USA na Europa, desde o final da Guerra Fria", oficialmente, para "proteger a Europa de qualquer ameaça potencial" (com clara referência à "ameaça russa"), no momento em que a Europa está em crise devido à ameaça do coronavírus (até existe um caso no quartel general da NATO, em Bruxelas).

E como o US Army Europe comunica que "os movimentos de tropas e equipamentos, na Europa, durarão até Julho", interrogamo-nos se todos os 20.000 soldados regressarão à sua pátria ou se uma parte permanecerá aqui, com os seus armamentos. Será que o Defensor não será o Invasor da Europa?

il manifesto, 10 de Março de 2020

Manlio Dinucci

