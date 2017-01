Saulo Reis mais que dobrou número de clínicas durante a crise

Ele mais que dobrou o número de clinicas durante a crise econômica e dá dicas para você chegar lá - Saulo Reis, sócio da Rio Arte, ainda planeja em fevereiro inaugurar mais unidade em Ipanema

Pressionados pela crise econômica, vários empresários tiveram que fechar seus estabelecimentos pelo Brasil. Muitos optaram por diminuir os custos e consequentemente o preço. Mas Saulo Reis, sócio da Rio Arte Beleza e Estética, foi pela contramão de tudo isso. Ele não deixou a qualidade do serviço diminuir, abriu mais clinicas de estéticas e tem atualmente uma agenda lotada de clientes, incluindo diversas celebridades.

Para quem quer expandir na crise, Saulo dá as dicas: "Primeiro tem que ter muita coragem, determinação, dedicação e estratégia. A gente aqui da Rio Arte escolhemos não participar da crise econômica. O pensamento ele atrai, ou seja, pensamos sempre que vamos a cada mês nos superar. Com um ótimo atendimento, para vencer na crise não pare nunca. Invista sempre em profissionais qualificados e nos melhores equipamentos. Trabalhe um pouco mais, cobre mais um pouco, motive mais, dedique-se a trazer o que há de novo no mundo, pois o Brasil, infelizmente, está há alguns anos de atraso".

Segundo o empresário, investimento nos funcionários também é um dos princípios da boa gestão. E o que não pode faltar, é claro, é otimismo. "Seja sempre otimista e enxergue tudo como uma oportunidade de superação e melhora continua. Fortaleça sua equipe, cuide de seus clientes com carinho, esteja na van guarda da beleza. Inove-se sempre e crie tendências, seja uma referência. Busque ser o melhor no que faz. É muito trabalhoso ter sucesso e se manter nele ? E como é ! Mas é gratificante o esforço quando podemos ver o resultado acontecer", acredita.

Além das clínicas, a Rio Arte tem uma unidade voltada para a realização de cursos, com duração desde de um dia a quatro semanas. Além disso, Saulo vai inaugurar mais uma loja em Ipanema.

"O Grupo Rio Arte abriu três grandes clínicas em menos de 1 ano e está montando uma belíssima operação em Ipanema ( Fórum Ipanema ). Nova loja com mais de 200m2, com previsão de abertura fevereiro de 2017. Com o melhor da estética de resultado. A unidade terá protocolos exclusivos aliado a dermatologia, aparelhagem de alta tecnologia e inovadoras técnicas", conta o empreendedor .

Foto Divulgação

Thiago Freitas