Gastronomia e artesanato tipico - feira cultural leste europeia de SP



No dia 4 de Agosto (Domingo) das 10 as 17h teremos mais uma edicao mensal da Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo - Edicao ESPECIAL DO MES DOS PAIS

Local : Rua Aracati Mirim ao lado do Parque Ecologico de Vila Prudente.



Com sessao especial educativa de degustacao de bebidas e petiscos tipicos tradicionais do leste europeu.



ENTRADA GRATUITA , aberta ao publico.





Conteudo :

Gastronomia típica artesanal do leste europeu (Bielorrussia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Tcheca, Romenia, Russia, Ucrania) - Cardápio Especial de Inverno - .

Artesanato diversificado da comunidade local e tematizado.

Oficinas culturais gratuitas abertas ao publico.

Apresentacoes artísticas folcloricas.





Organizacao : AMOVIZA - Associacao dos Moradores, Comerciantes, Empresarios e Amigos do Bairro de Vila Zelina e Adjacencias - www.amoviza.org.br

amoviza.org.br - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE VILA ZELINA Caso ainda nao decidiu o que comprar de especial para o Dia dos Pais, neste domingo ao lado do Parque Ecologico de Vila Prudente teremos presentes artesanais diferenciados, alem daquela gastronomia tipica artesanal com uma sessao de degustacao de bebidas e petiscos do leste europeu (tudo de bom o que os homens e pais apreciam). www.amoviza.org.br

(organização comunitária sem fins lucrativos).





AMOVIZA

www.amoviza.org.br



Tel. 11 997323558 (Demetrio Dimitorv Neto - Presidente)



Tel. 11 982535639 (Victor Gers Jr.- Diretor Socio Cutural)