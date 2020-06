OMS alerta sobre agravamento da situação global devido ao Covid-19

Genebra, 8 de junho (Prensa Latina) A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje sobre o agravamento da situação global devido ao Covid-19, que causou quase sete milhões de casos confirmados em 185 países e pouco menos de 400 mil mortes.

'Embora a situação na Europa esteja melhorando, no mundo todo está piorando', disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da entidade internacional de saúde, durante uma conferência de imprensa na segunda-feira.



Como ele explicou, nos últimos nove dias, foram relatados mais de 100.000 novos casos por dia em todo o mundo.



No dia anterior, por exemplo, havia mais de 136 mil casos, apontou Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Quase 75% dos casos de ontem vieram de países das Américas e do sul da Ásia; enquanto a maioria dos estados da região africana ainda experimenta um aumento no número de infectados.



Um número crescente de casos também é relatado em partes da Europa Oriental e Ásia Central, acrescentou o executivo.



Por outro lado, vários países mostram sinais positivos; Mas a maior ameaça é a complacência, acrescentou.



Nesse sentido, ele insistiu na vigilância ativa para garantir que o vírus não se recuperasse, pois, segundo a OMS, a maioria das pessoas no mundo ainda é suscetível à infecção.



