Já são conhecidos os artistas da Festa do Avante!

Celina da Piedade, Moonspell e Mafalda Veiga foram alguns dos músicos presentes no B.Leza, em Lisboa, na apresentação do programa dos artistas da Festa do Avante!, a realizar em 6, 7 e 8 de Setembro.

Concerto na Festa do Avante!, 2016Créditos/ PCP

Antecipando a divulgação do programa completo, Madalena Santos, membro da Direcção da Festa do Avante!, revelou os nomes dos artistas que participarão na 42.ª edição da Festa.

Blind Zero apresenta-se com um concerto que celebra os 25 anos de carreira. Ana Bacalhau, Jorge Benvinda, Sérgio Godinho e Vitorino juntam-se no projecto Canções da Roda num espectáculo para o público infantil. Celina da Piedade, para além do acordeão, terá a companhia de João Gil e as Vozes do Cante. Os Clã trazem novos temas e celebram os seus 25 anos com as canções mais populares. Os Expensive Soul comemoram os seus 20 anos de carreira com um espectáculo que antecipa o novo álbum.

Fast Eddie Nelson partilhará o palco com Frankie Chavez, Scúru Fitchádu e João San Payo. Joana Amendoeira apresenta um espectáculo de fados baseado nos poemas de José Carlos Ary dos Santos. Kumpania Algazarra irão apresentar o seu novo álbum, editado em Abril. Mafalda Veiga percorrerá o seu reportório num espectáculo em que convida Ana Bacalhau. Moonspell, com Paulo Bragança, apresentam-se com base no disco 1755.

A apresentação dos artistas da edição de 2019 da Festa do Avante! foi feita no B.Leza, em Lisboa, a 5 de Junho de 2019. Créditos

Sílvia Pérez Cruz, que já colaborou com artistas portugueses como o pianista Júlio Resende e os cantores António Zambujo e Salvador Sobral, estreia-se na Quinta da Atalaia, levando ao Palco 25 de Abril uma formação de músicos e um espectáculo que realiza pela terceira vez. The Last Internationale voltam à Festa depois da exibição impressionante de 2015 para apresentar o seu segundo álbum, Soul on Fire, gravado em Portugal com Joey Castillo, dos Queens of the Stone Age, na bateria.

Estão também de volta os Concertos para bebés, projecto que no ano passado celebrou os seus 20 anos.

O concerto sinfónico ao ar livre é um dos grandes momentos da Festa do Avante!, ansiado por um público muito diversificado, que este ano tem como tema «Do "romantismo" ao "modernismo" - caminhos do repertório sinfónico ABW», onde Vasco Pearce de Azevedo, o Trio Adamastor e António Rosado nos propõem um percurso entre estas duas fases da história da música.

Outros artistas anunciados são os Anarchicks, Bonga, Cais Sodré Funk Connection, César Cardoso Quarteto com Julian Arguelles, Hill's Union, Jack Broadbent, Jeffery Davis «LiftOff» Quarteto, Jon Luz, Omiri e convidados, Papillon e convidados, Pedro Moutinho, Quinta do Bill, Sebastião Antunes & Quadrilha, Segue-me à Capela, Semba, Gumbé e Coladera (Liliana Almeida, Kimi Djabate e Rolando Semedo), Tèada, Teresinha Landeiro, Terra Livre, Throes + The Shine, Vitor Rua & the Metaphysical Angels, Warsaw Village Band, e Zorg.

