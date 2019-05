ANNA KARENINA. A HISTÓRIA DE VRONSKY chega às lojas e sites no final de maio.

O lançamento será nos formatos DVD e Blu-Ray, e é o primeiro filme que lançamos após exibição no circuito comercial de cinemas do país. O longa foi muito bem recebido no país, tanto pelo público quanto pela crítica especializada.



O aclamado romance de Tolstoi ganhou nova perspectiva nas mãos do diretor Karen Shakhnazarov, que temperou a narrativa com os escritos de Vikenty Veresaev sobre a guerra russo-japonesa e contou a história a partir do ponto de vista do Conde Vronsky, amante de Anna.



A entrega será dia 29/05/19, tanto através do nosso site como das lojas e sites parceiros.

No link a seguir a pré-venda, já disponível no nosso site:



http://www.cpcumesfilmes.org.br/prestashop/37-anna-karenina-a-historia-de-vronsky