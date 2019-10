Secretário-geral da ONU destaca desafios para a paz na África

Nações Unidas, 7 out (Prensa Latina) O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou hoje os grandes desafios para a paz e segurança que persistem na África, e pediu para tratar das causas profundas dos conflitos.

Ao intervir em um debate do Conselho de Segurança sobre prevenção de conflitos, o principal representante das Nações Unidas recordou que as maiores missões de paz da agência multilateral se encontram precisamente nessa região.



Existem 80.000 capacetes azuis nesse continente e, junto com a União Africana (UA), a ONU trabalha com o fim de prevenir e solucionar conflitos, indicou. A prevenção é difícil de quantificar, mas traz consigo numerosas recompensas, disse Guterres, e se referiu aos diferentes esforços desse tipo em países africanos, como Gâmbia e Camarões.



Mas é urgente abordar as causas profundas dos conflitos, como a pobreza, as desigualdades etc, é importantíssimo fortalecer as instituições estatais, considerou.



O terrorismo é outra ameaça com sérias implicações em todo o continente, disse, e falou de situações específicas, como a presença do Boko Haram e suas facções na Nigéria. Ademais, acrescentou, as redes terroristas se espalham por toda a Líbia e pelo Norte da África, e estão também na República Democrática do Congo e em Moçambique.



'É uma batalha que não estamos vencendo e é um perigo real à paz e à segurança global', enfatizou.



A crise na Líbia tem um efeito negativo em toda a região, enquanto os combatentes se movem livremente entre as fronteiras, alertou Guterres.



Enfatizou, também, em como a paz no Mali é essencial para a estabilidade no Sahel.



O secretário-geral da ONU reiterou o apoio às equipes, como a Missão da União Africana na Somália, o Grupo dos 5 do Sahel e a força multinacional mista contra o Boko Haram.



Igualmente, pediu ao Conselho de Segurança que estabelecesse mandatos claros para as missões de paz, respaldados por um apoio previsível e sustentado dos fundos necessários.



Juntamente a UA, a ONU trabalhará por uma África mais pacífica e próspera, e apoia a iniciativa que visa silenciar armas nesse continente até 2020, recordou o titular do órgão multilateral.



A mudança climática agrava agora os desafios de segurança, como é o caso da região do Sahel, disse o secretário-geral.



'Precisamos enfrentar essa crise climática, cujos riscos já se fazem sentir com secas e inundações, entre outros', acrescentou.



Outra questão importante, considerou a máxima autoridade da ONU, é a participação das mulheres, pois sua presença fortalece os processos de paz.



