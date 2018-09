Falta de meios pesa na acumulação de lixo na capital, para lá do turismo

Moradores de toda a cidade de Lisboa queixam-se de acumulação de lixo e degradação da higiene urbana. Presidentes de junta queixam-se de falta de meios próprios e incapacidade do Município.

Os relatos de acumulação de lixo nas ruas da cidade não são exclusivos das zonas mais pressionadas pelo crescimento do turismo, como as freguesias de Santa Maria Maior ou da Misericórdia, mas estendem-se, por exemplo, a Benfica ou ao Parque das Nações.

A degradação da higiene urbana na cidade é apontada por elementos de várias associações de moradores de Lisboa à agência Lusa. Em Benfica, por exemplo, Maria Gertrudes, da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, fala em situações em que a Câmara Municipal de Lisboa «demora dez dias, 15 dias, três semanas» a recolher lixo que se acumula junto dos ecopontos.

Presidentes de junta de várias freguesias da cidade apontam a falta de meios próprios para fazer face a uma competência que lhes foi transferida pelo Município, nomeadamente ao nível da varredura e lavagem das ruas. A carência de pessoal para dar uma resposta capaz é assinalada.

Por outro lado, a recolha do lixo, que é competência da Câmara, também é alvo de críticas por parte dos autarcas ouvidos pela Lusa, apenas do PS e do PSD.

