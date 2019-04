Exposição em Bramau, Áustria

Inclui cinco artistas da zona de Leiria:

Bruno Gaspar e Domingos Monteiro (Leiria - fotografia),

Aisa Araújo (Caldas da Rainha - fotografia)

Petri Salo e Axel Sutinen (Pintura, finlandeses a viver em Portugal, Nazaré, há mais de vinte anos).

Artista inglês:

Colin Ginks (Pintura)

Artista açoreana:

Susana Aleixo Lopes (Escultura)

Artistas de Lisboa:

Carla Matos (Joalharia), Paulo Valente (Fotografia), Henrique Neves (Instalação)

Desde já os meus agradecimentos.

Cordialmente. Genoveva Oliveira

Exposição: "Sustentabilidade - uma oportunidade para trazer inspiração e inovação ao mundo"

Datas: 2 de maio - Termina a 26 de julho

Curadora de arte: Genoveva Oliveira

Artistas: Aisa Araújo, Axel Sutinen, Bruno Gaspar, Carla Matos, Colin Ginks, Domingos Monteiro, Henrique Neves, Paulo Valente, Petri Salo, Susana A. Lopes

Local: Galerie der Bezirkshauptmannschaft Braunau, Braunau. Hammersteinplatz 1, Áustria

Resumo: Esta exposição de arte ajudará a estimular uma reflexão significativa sobre a importância de um estilo de vida sustentável. O artista Domingos Monteiro reflete sobre os extensos incêndios florestais em Portugal. Paulo Valente, Carla Matos e Henrique Neves mostram-nos um trabalho que diz respeito à necessidade de reciclagem e à importância de ressuscitar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. Petri Salo e Axel Sutinen exploram o lado sombrio do turismo e como aceitar a responsabilidade individual pelas nossas próprias ações e como podem afetar nosso bem-estar pessoal. Bruno Gaspar mostra-nos as cidades multiculturais e a importância de promover uma sociedade inclusiva. Colin Ginks apresenta um trabalho crítico sobre o impacto da poluição que afeta animais e pessoas. O trabalho de Aisa Araújo e Susana Aleixo é sobre o poder da natureza. O objetivo do desenvolvimento sustentável é equilibrar nossas necessidades económicas, ambientais e sociais, trazendo prosperidade ao presente e às gerações futuras.