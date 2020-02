Encontrado guião de «O Galo de Ouro» escrito por Gabriel García Márquez

Foi confirmada a existência de uma primeira versão de um guião para a adaptação cinematográfica do romance do mexicano Juan Rulfo, escrita apenas pelo autor colombiano e Nobel da Literatura.

A informação partiu da Fundação Juan Rulfo e do filho de Gabriel García Márquez, numa publicação feita nas redes sociais.

Juan Rulfo escreveu, entre 1956 e 1958, O Galo de Ouro, obra que retrata a vertigem do jogo, da sorte e do amor e que apenas foi publicada em 1980.

O primeiro texto para o filme, dirigido pelo realizador mexicano Roberto Gavaldón, foi escrito por Gabriel García Márquez quando chegou ao México e reescrito por Carlos Fuentes, que trabalhou na primeira versão definitiva do guião. Os contributos de ambos para a adaptação do texto eram conhecidos, mas só agora se descobriu existência de «um guião solitário» escrito por García Márquez.

Douglas J. Weatherford, especialista em cinema e literatura mexicana, terá esta adaptação no seu próximo livro, que também contará com o guião das adaptações ao grande ecrã do romance Pedro Páramo, escrito em 1955 também por Juan Rulfo.

Com agência Lusa

https://www.abrilabril.pt/cultura/encontrado-guiao-de-o-galo-de-ouro-escrito-por-gabriel-garcia-marquez

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez#/media/Ficheiro:Gabriel_Garcia_Marquez.jpg