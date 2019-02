Fundação S. João de Deus promove campanha de apoio à saúde mental em Timor



A Fundação S. João de Deus (FSJD), organização não governamental para o desenvolvimento, está a promover uma campanha de apoio à saúde mental em Timor Leste, nomeadamente para apoio ao Centro de Apoio à Saúde S. João de Deus em Laclubar (Dili) que acolhe e trata atualmente 14 pessoas na sua Unidade de Internamento que funciona 24 horas por dia.



Para além do trabalho no Centro, os Irmãos de S. João de Deus e os seus colaboradores percorrem semanalmente centenas de quilómetros entre as aldeias (sukus) para apoiar as populações nas suas necessidades de saúde. Os doentes mentais são encontrados presos a "tábuas", para não fugirem, para não baterem, para não magoarem alguém. Esta situação só acontece porque lhes faltam os medicamentos certos para viverem uma vida estável. Alguns, infelizmente menos dos que os irmãos gostariam, são internados no Centro de Apoio à Saúde S. João de Deus.



Porque é preciso proteger os doentes no Centro?

As pessoas com doença mental enquanto não têm sua doença estabilizada, necessitam de espaços especiais adaptados à sua condição. Uns necessitam de espaços verdes amplos, outros de contenção numa sala acolchoada, outros necessitam apenas que do exterior não venham agressões que despontem novas crises.



A FSJD pretende com esta campanha angariar 8.500,00€ que servirão para construir um suporte de proteção (gradeamento), que defenderá os doentes das agressões a que estão sujeitos por parte da população.



A FSJD esteve reunida com responsáveis da Embaixada de Timor Leste em Lisboa, com o objetivo de discutir ideias e reunir sinergias que visem a melhoria da situação dos que sofrem de doença mental em Timor.



A presente campanha estará ativa até dia 29 de Fevereiro. Para mais informações consulte o site: www.fsjd.pt



###



SITE DA FUNDAÇÃO: www.fsjd.pt

CONTACTO

Carlos Alberto Cavaco

E. carlos.cavacos@fsjd.pt

T. 961 962 20

Foto: Por Nick Hobgood - Uploaded on Flickr as Dili and Atauro Island, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5729509