CBC leva tecnologia de ponta à LAAD 2017

Com atuação focada no compromisso de trazer ao País as mais avançadas tecnologias em produtos para Defesa e Segurança, a CBC está presente com novidades na edição 2017 da LAAD Defence & Security, a mais importante feira do setor da América Latina.

A CBC apresentará na LAAD 2017 seu completo portfólio de produtos, com destaque às munições de alta tecnologia, entre elas as Munições 30x173mmdesenvolvidas para utilização nos canhões automáticos acoplados à torre dos veículos de combate Guarani do Exército Brasileiro, e as Munições 40x53 mm de Alta Velocidade nas versões de treinamento e operacional, para uso das Forças Armadas Brasileiras e Internacionais.

Estes novos produtos foram concebidos com tecnologia própria, 100% nacional, sendo grandes exemplos da atuação de Pesquisa & Desenvolvimento da CBC, e atendendo plenamente aos aspectos de domínio tecnológico preceituados pela Estratégia Nacional de Defesa (END) do Governo Federal.

Na ocasião, estarão também em exposição as munições expansivas Bonded, que devido à nova tecnologia empregada na produção dos projéteis, apresentam excelente desempenho comprovado pelo protocolo de testes do FBI, além de munições de fuzil nos calibres 5,56mm e 7,62mm de alto desempenho para diferentes finalidades de emprego.

Na linha de armas longas, o destaque fica por conta da espingarda CBC Military 3.0 RT, com nova engenharia de projeto que resulta em uma arma específica para uso militar e policial, combinando características únicas no mercado como seu sistema de desmumiciamento e sistema de amortecimento de recuo da coronha que proporciona até 50% de redução de impacto, entre outras características. Também serão apresentadas nossas opções de coletes balísticos em diferentes níveis de proteção.

Estande: Y.22 (pavilhão 2), localizado na entrada principal do evento.

Mais informações sobre a LAAD 2017 podem ser obtidas pelo site

Sobre a CBC

Fundada em 1926, Empresa Estratégia de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças Armadas Brasileiras, e para defesa da Soberania Nacional.Atuando também nos segmentos de segurança, esporte e lazer, a CBC possui um completo porftólio, incluindo uma série de produtos inovadores e de aplicação dual. O Grupo CBC, com plantas produtivas no Brasil e na Europa, é líder mundial na fabricação de munições para armas curtas e um dos maiores fornecedores de munições militares para os países da OTAN na Europa. A confiabilidade dos produtos do Grupo CBC é atestada por 130 países, nos cinco continentes.