Os Verdes opõem-se à utilização dos sacos de plástico na batalha das limas

Aproxima-se a quadra carnavalesca e com ela os vários bailes, festividades e atividades típicas que têm expressões diferentes de região para região., com maior ou menor tradição.



Em São Miguel, todos os anos a Terça feira de Carnaval é assinalada com uma tradição, com cinco séculos de história, que começou com o arremesso de flores e frutos anunciando a primavera.



Atualmente, essa tradição transformou-se numa verdadeira batalha campal, com o arremesso de milhares de sacos de plástico, cheios de água, em substituição das antigas limas (bolas de parafina cheias com água, que estão proibidas por questões de segurança), deixando a Avenida Marginal de Ponta Delgada coberta com um manto de sacos de plásticos.



Dada a sua proximidade, inevitavelmente muitos dos sacos acabam no mar.



O plástico leva cerca de 400 anos a degradar-se e cada vez mais os nossos mares estão poluídos com plástico que contaminando os ecossistemas e o peixe que consumimos.



Os Açores são um destino turístico de referência no mundo inteiro, como turismo de natureza, com áreas protegidas de grande valor patrimonial e único no nosso planeta, e que agora se prepara para triplicar as zonas marinhas protegidas.



Os Verdes expressam o seu descontentamento pela forma como é permitida levar à prática a batalha das Limas, em São Miguel.



Os Verdes não se opõem à tradição, mas consideram que este festejo popular só deve ser permitido com materiais biodegradáveis ou reutilizáveis, salvaguardando os valores naturais da região e o respeito por todos.

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-opoem-se-a-utilizacao-dos-sacos-de-plastico-na-batalha-das-limas-10004.php

Foto: By Patsy Lynch - This image is from the FEMA Photo Library., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8065112