Seis situações que afetam a produtividade no trabalho

Psicóloga diz que trabalhadores não devem se acomodar em suas funções

Você está sendo produtivo no trabalho? A resposta a essa pergunta poderá te ajudar ser um profissional mais realizado e bem sucedido. De acordo com a psicóloga e professora Gisela Chicralla, mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, a pessoa precisa se identificar com o seu trabalho e entender a importância dele para a organização. Além disso, conforme a especialista, é necessário buscar constantemente novos aprimoramentos para não se acomodar em sua função.

Ainda conforme a psicóloga, por não possuírem parâmetro, os trabalhadores costumam se enganar sobre a própria produtividade:

- Quando as organizações aplicam a avaliação de desempenho, nem sempre os gestores fornecem o feedback necessário ao colaborador. Não havendo este retorno, perde-se a oportunidade de uma troca de análise de ambas as partes e a falta do aprimoramento do seu desempenho no trabalho.

Gisela Chicralla listou quais são os fatores que mais atrapalham na produtividade dos funcionários.

1- Alto nível de turnover (rotatividade de pessoal) e absenteísmo

2- Não ter planejamento nos treinamentos

3- Não estabelecer critérios e metas compatíveis para aumentar a produtividade

4 - A falta de transparência no estabelecimento de promoções e premiações por meritocracia

5- O gestor não dar constantemente feedback para seus colaboradores

6 - A ausência de uma boa infraestrutura e um bom ambiente para se trabalhar