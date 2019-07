Hungria terá porto no mar Adriático

Budapeste, 6 jul (Prensa Latina) Hungria disporá de um porto no golfo de Trieste, no mar Adriático, como resultado de um acordo subscrito com a Itália, informaram hoje fontes do governo.

De acordo com a informação publicada no portal do executivo magiar, trata-se de compra-a de 32 hectares de solo com 300 metros de costa por 31 milhões de euros nesse lugar, no marco de uma concessão por 60 anos outorgada pela Itália.



Assim o declarou ante a imprensa em Trieste o ministro húngaro de Assuntos Exteriores e Comércio, Péter Szijjártó, que acrescentou que se trata de um dos acordos mais importantes subscritos por seu país em anos recentes.



O porto e a base logística que se construirão ali facilitará o acesso das companhias húngaras aos mercados de exportação, indicou, para acrescentar que se espera um tráfico anual de dois milhões de toneladas, correspondentes a 78 mil contêineres.



A assinatura realizou-se em presença do chanceler magiar e o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, e o acordo, a julgamento de Szijjártó, tem uma importância estratégica para as assinaturas húngaras e para seu país em general e constitui um novo capítulo nas relações entre os dois estados.



Tra assinalar que a Itália é o quinto mais importante sócio comercial da Hungria e também o quinto investidor, realçou que 700 assinaturas italianas têm negócios em seu país e dão trabalho a 15 mil pessoas.



Salvini, ao sublinhar a relevância do convênio, dimensionou que com o chanceler húngaro analisou as modalidades de cooperação nas esferas energética, agropecuária e produção de alimentos, sublinha a nota do governo magiar.



