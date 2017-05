Eurodeputado do Partido da Terra, José Inácio Faria, Organiza Debate sobre a erosão costeira em Portugal

Lisboa, 4 de Maio de 2017 - O Eurodeputado do Partido da Terra - MPT, José Inácio Faria, organiza amanhã, dia 5 de Maio, no Hotel Costa de Prata na Figueira da Foz (Largo Coronel Galhardo, 1) um debate sobre as zonas costeiras em Portugal, ameaçadas pela erosão costeira e pelas alterações climáticas.

O evento tem início às 19:00, com intervenção inicial do Eurodeputado José Inácio Faria seguida de apresentações de vários especialistas sobre os problemas do litoral português na região Centro de Portugal, às quais se seguirá um debate participativo.

Gestão das zonas costeiras e o impacto das alterações climáticas em Portugal

Filipe Duarte Santos - Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

A praia da Foz do Arelho e o ecossistema da Lagoa de Óbidos

Hugo Martinho de Oliveira - Vice-Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha

Os problemas do litoral da zona de Aveiro

Carlos Coelho - Universidade de Aveiro

A urgência da transposição sedimentar na Figueira da Foz - o "bypass" como tecnologia de solução

Miguel Figueira - Movimento Cívico SOS Cabedelo

Má gestão do território e o impacto na economia regional

António Durão

Desafios das políticas públicas sobre o litoral

Luís Vicente - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Raúl Santos - Biólogo

Moderador: Frederico Duarte Carvalho, jornalista