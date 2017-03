Grupo Flagworld chega até Cabo Verde

A área hoteleira é o núcleo central do Grupo Flagworld, que tem apostado, de forma consistente, na sua expansão e crescimento no Norte, Centro e Sul do país. Uma das suas marcas, Flagworld Hotels, anuncia a Primavera que está quase a chegar com novidades que trazem a frescura da brisa marítima. O Grupo acrescenta ao seu portfolio duas novas unidades hoteleiras junto ao Mar. Na praia de Mira, em Aveiro, e junto à Baía de São Pedro, uma enorme praia de águas turquesas, em Mindelo, Cabo Verde.

Celebramos o mês de Março com um novo ciclo de internacionalização.

SOBRE O GRUPO FLAGWORLD

FLAGWORLD está em crescimento, agregando várias marcas no universo da viagem, do lazer e da hotelaria. Mais do que a soma das partes, somos uma empresa com pessoas. Atentos e envolvidos naquilo que fazemos. Caracteriza-nos o fascínio por estar aqui, todos os dias.

Somos detentores de uma gama de hotéis em expansão, em Portugal e agora também, em Cabo Verde, destacando-se a representação exclusiva em Portugal, do Grupo Golden Tulip, além de Flagworld Hotels. Aqui encontra o espaço preciso, no tempo preciso. Para relaxar, fruir, viver. Para quem aprecia simplesmente o melhor.

Do nosso grupo faz parte um amplo grupo de empresas em várias áreas de negócio relacionadas direta ou indiretamente com o Turismo, nomeadamente RentandGo, RentEcoCar, Lam Club, Flagviagens e Meliá Viagens.